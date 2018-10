Puerto Roldán: falta de infraestructura pone en riesgo los Suramericanos de Playa

Del 14 al 23 de marzo de 2019 Rosario será sede de los IV Juegos Suramericanos de Playa. Con La Florida y el Río Paraná como epicentro de la mayoría de las actividades, en la postulación de la vecina localidad también talló la elección de la pista de esquí acuático del lago de Puerto Roldán para las competencias de esa disciplina.

Sin embargo, a seis meses de que arranque el torneo, el lugar no está en condiciones de recibir a los deportistas internacionales. “Se necesita de una rampa de aluminio nueva acorde a los estándares internacionales y una embarcación”, contó a El Roldanense Germán Giorgis, padre de Tobías e Ignacio (dos destacados deportistas de esquí) y delegado del Comité Técnico de la Confederación Latinoamericana de Esquí Náutico.

Ambos requerimientos son los mismos que todas las ciudades sedes piden para la realización de las competencias de esquí y por lo tanto deberían ser provistos por la ciudad organizadora.

Si no se pueden concretar las obras requeridas por la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur) corre riesgo la realización de los Juegos. Según comentó Giorgis, la próxima visita de un veedor será el 3 de noviembre.

“Si yo no tengo el dinero, ni los equipos, no lo puedo hacer. Me daría una tristeza enorme no contar con el apoyo del país ni de Rosario, teniendo dos deportistas destacados que traen medallas”, lamentó.

“La inversión que buscamos es la necesaria para que los juegos tengan el nivel que ya tuvieron los ODESUR y los Suramericanos de Playa desde el 2009 a esta parte”, aclaró Giorgis y luego subrayó: “El nivel de infraestructura de nuestros juegos tiene que ser el mejor de todos, acorde a los atletas con los que contamos”.

Cabe destacar además que no hay otro lugar en la zona que se encuentre habilitado para la práctica del esquí náutico al nivel de competencia requerido. El Río Paraná no es un sitio recomendable, dado que las correntadas y crecidas resultan perjudiciales.