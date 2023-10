Familiares de Roldán y Rosario juntan fondos para repatriar el cuerpo de la mujer atropellada en Ibiza

Marisol Yapura, conocida por todos como Sista Sol, fue una mujer que siempre iba al frente y vivía el hoy. Con el objetivo de tener una mejor calidad de vida para ella y su hijo, viajó hace seis años a Europa para instalarse en Ibiza, ciudad donde encontró amigos y trabajo, un sueño que quedó trunco el 24 de septiembre cuando un auto, conducido por dos jóvenes, la embistió en plena calle, provocándole la muerte. Tras conocer la noticia, su familia en Roldán y en Rosario se unieron junto a vecinos de Funes en una colecta que espera recaudar 2 millones y medio de pesos, para solventar así los gastos de la cremación y el traslado de las pertenencias de Sista a la Argentina.

“Por el momento no tenemos pensado viajar, es mucho dinero el que se necesita para ello y al estar su cuerpo en una morgue judicial, por tratarse de una accidente de tránsito, no nos cobran su permanencia allí por día, si no sería ya imposible en pensar traer sus restos”, comentó a InfoFunes Soledad Yapura, quien se desempeña como maestra en la escuela 1061 de esta ciudad.

Además, Soledad resaltó que Sista tiene un hijo de 17 años, quien estaba esperando cumplir los 18 para poder irse a vivir a Ibiza con ella. “Estas dos chicas que la mataron hicieron mucho más daño del que piensan. Ellas tienen 20 y 23 años, pero sólo una fue detenida. Necesitamos hacer el duelo con Sista y traer sus cenizas y sus pertenencias para poder emprender el reclamo de justicia por mi hermana. Afortunadamente mucha gente nos acompaña y se ha sumado para esta colecta”, señaló.

Y la recordó: “Ella siempre tomó la vida como algo pasajero, decía que nunca le tenía miedo a la muerte y vivía la vida día a día. No pensaba en lo malo del pasado o la incertidumbre del futuro”.

Cómo ayudar

En nombre de Sista Sol, se organizaron tres maneras para recolectar fondos. Hay una cuenta en Mercado Pago (alias: SISTA.SOL.OK), a nombre de su hermana, Ester Soledad Yapura, la cual recibe transferencias para ayudar a la causa. En tanto, este domingo, desde las 15.30, se realizará un evento en el Parque de España con el mismo fin, además del concierto de bandas de Rosario que brindarán el jueves 5, de 20 a 23.30, bandas como Dekadencia, Kaño 22, Sr Tablón y La Faking Yet, en Floyd, de Dorrego 1362 (Rosario), con entradas bono a mil pesos y sorteos en vivo.