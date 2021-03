Federico, el roldanense que decidió vivir en una de las ciudades más antiguas de España

Los viajes de vacaciones con amigos en la vida de una persona siempre marcan un antes y un después. Algunos dejan huellas en la memoria y otros te impulsan a dar un cambio rotundo de vida. Federico en el 2016 viajó con amigos de vacaciones fuera del país y al regreso de esa travesía, se dio cuenta que su lugar en el mundo era lejos de Roldán, y decidió atravesar el continente para asentarse en Valencia.

‘‘La idea de venirme a España comenzó en el 2016, en aquellos años me fui a Brasil de vacaciones con amigos y ahí me di cuenta que en mi país no estaba viviendo, sino sobreviviendo por todo lo que pasaba día a día, desde la inseguridad, la suba de los precios de las cosas de forma constante y el miedo de salir y no saber si podía volver sano’’, contó a Federico a El Roldanense.

Y así fue, que a mediados del 2016 comenzó su travesía de viajar a Valencia. ‘‘A la vuelta de aquel viaje a Brasil y marcado por el hecho que fuera del país se podía vivir de otra manera, una amiga me comentó de ir a vivir a España y en ese momento empezamos a investigar. Ella a fines del 2016 se vino a España, pero mi situación era diferente en ese entonces porque no tenía el dinero suficiente’’, contó Federico. Recién al año siguiente que su amiga dejó la Argentina, el roldanense pudo embarcar y cruzar los 10,160 km de distancia que separa Roldán de Valencia, el lugar que decidió asentarse.

Al momento de definir su salida del país, no le faltó el apoyo de sus seres queridos: ‘‘Todas las personas de mi entorno me decían que aproveche el momento para emigrar, en ese momento tenía 28 años’’. Hoy a cuatro año de su decisión de cambio de vida, mira hacia atrás y siente que fue lo mejor que pudo hacer. ‘‘En aquellos años la situación de Argentina era muy difícil y en base a que no tenía ningún tipo de ataduras salté el charco y me vine a probar suerte. Para mi fue todo nuevo, desde subir a un avión, hasta cruzar el continente, pero realmente hoy lo cuento y siento que si me dan la posibilidad de regresar el tiempo atrás volvería a tomar la misma decisión’’.

Cuando una persona emprende un viaje a Europa el trabajar es una de las materias más difícil para aprobar, sin embargo para Federico fue todo más armónico. ‘‘Cuando comencé a buscar trabajo rápidamente conseguí en un bar. Durante el primer año de mi estadía en España fui rotando en diferentes bares para poder sobrevivir y luego me di cuenta que me gusta atender a los clientes y lo tomé como un estilo de vida’’.

Actualmente el joven se encuentra trabajando de mozo y está muy conforme con su puesto. ‘‘Hoy en día continúo siendo camarero y desde hace más de dos años y medio trabajo en el mismo bar, ocho horas diarias y mi jefe es uruguayo. Vivo bien con mi sueldo y tengo la posibilidad de ahorrar y no tener que sufrir en los finales de mes. Ese conjunto de cosas hace que sea más fácil el día a día’’.

Actualmente, el roldanense se encuentra viviendo en Valencia y sueña con poder ser el dueño de su propio bar o restaurant. ‘‘Lo que más aprecio de acá es la seguridad y la tranquilidad, el hecho de poder caminar a cualquier hora, de tener la posibilidad de cenar en un restaurante sin tener miedo de que me vayan a robar’’, y al mismo tiempo agregó: ‘‘Desde que llegué no formé una familia tradicional, pero las personas amigas que fui conociendo hoy en día son como mi familia, son quienes me apoyan, me hablan y saben que mi sueño en poco tiempo y con esfuerzo lo voy a lograr’’.

Para cambiar la rutina se debe ser consciente de que se pierden todas las costumbres, pero a veces el querer vivir de una manera diferente hace que lo sanguíneo quede en un segundo plano. ‘‘Cuando terminé la Escuela Técnica en Roldán, me fui independizando y eso hizo que siempre me acostumbre a no tener que depender de los lazos familiares para tomar decisiones, pero también es cierto que nunca se puede olvidar lo lindo que es compartir una charla con los mis amigos o volver a hablar con mis hermanas o conocer a mis sobrinos que sólo los conozco por fotos o videos’’, confesó.

Contó también que la pandemia fue frenando todo: él se encuentra en un lugar turístico que recibe a gente de todos los países, y hoy en ese rubro está todo muy complicado, ya sea para visitar o instalarse. Pero mientras pudo recorrió gran parte de España, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Mallorca, entre otros.Pero el viaje que le queda en el haber es el de volver a su lugar de origen, que según él será solamente de visita, y quizás sea a fin de año o principio del próximo año.