Federico Pucciariello: “Argentina no se va a salvar por Vaca Muerta”

El presidente de Albardon Bio y gerente de la empresa local Rosario Bio Energy, Federico Pucciariello disertó este martes en el marco de la segunda charla del ciclo DiReCción organizado por Unempir y El Roldanense.

El encuentro se desarrolló en el salón Terranova (Pellegrini 342) y contó con la participación de unas 40 personas entre las que se encontraban el secretario de Energías Renovables de la Provincia, Roberto Bisso, el secretario de Producción local Germán Wirsch, el vicepresidente de Unirr y protesorero de Fisfe, Mariano Ferrazini, el coordinador del Foro de Entidades Empresarias de la Producción de Santa Fe y miembro de Adesa, Maximiliano Ferraro, el presidente de AEF, Germán Nocera, la presidenta del Clb de Huella Ecológica de Roldán Brenda Saldívar, y miembros de la Unión de Comerciantes e Industriales de San Lorenzo.

“Cuando escucho la palabra eficiencia, me pregunto: ¿Qué significa ser eficiente? Y es eficiente el modelo que incluye más personas dentro. El camino de Argentina hacia el desarrollo es el de la Industria”, definió Pucciariello.

“A Vaca Muerta tenemos que entenderla como necesaria para dotar de gas natural a todo nuestro país y para el autoabastecimiento, para no depender de nadie por cuestiones geopolíticas. Argentina no se va a salvar por Vaca Muerta”, sentenció,

Sobre el uso real de los biocomustibles, el expositor remarcó: “Los motores no necesitan ninguna adaptación para ser usados a Biocombustibles. El transporte público de Rosario y Santa Fe funcionan 100% a Biodiésel. En General Motors fabricamos motores Flex para camiones a Bio a ser usados en Brasil y acá no se usan. Todos los motores de nuestra planta hacen más de 10 años que funcionan perfectamente con nuestro Bio”.

“Los Biocombustibles contribuyen con el medio ambiente, son más económicos que los combustibles fósiles y agregamos valor en nuestra tierra. Los mercados de combustibles fósiles son concentrados, oligopólicos y plantean un escenario meramente extractivo. Esto es otra cosa: acá se agrega valor dentro de una cadena productiva competitiva no concentrada”, remarcó.

