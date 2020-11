Fiesta de la Cerveza modelo take away: se vendieron casi 300 combos

Obligados a cambiar de formato por la pandemia de Coronavirus, la Fiesta de la Cerveza que organiza el Club El Muelle fue todo un éxito. El clima acompañó este domingo y se vendieron 297 combos de los 300 que habían calculado, un éxito que dejó sin comida a los propios organizadores.

“Vendimos todo y quedamos muy satisfechos. Los vecinos se portaron muy bien, cumplieron con el distanciamiento y con los protocolos”, destacaron desde la comisión del club y remarcaron que se trabajó con la marca de cerveza Buenos Vientos ya que los dueños viven en la ciudad.

“Se hizo de un modo distinto pero lo que quisimos es que no se pierda la costumbre. Por supuesto que nos hubiera encantado hacer la fiesta que estamos acostumbrados pero queríamos estar presentes al menos de esta manera take away para que no se pierda la tradición que queremos imponer y que sea un clásico en la ciudad”, sumaron los organizadores en diálogo con El Roldanense.