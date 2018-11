La Fiesta de la Cerveza volvió a convocar una multitud y se instala como ícono de la agenda local

Desarrollada el sábado, la Fiesta Familiar de la Cerveza Artesanal volvió a ser un éxito. Por segundo año consecutivo Club El Muelle se animó a organizar el evento en barrio Las Tardes y una multitud acompañó colmando las expectativas de los organizadores, quienes saben que el encuentro se instala como un ícono en la agenda de la ciudad.

“Se notó el clima familiar que nosotros esperábamos. Hasta último momento estábamos con incertidumbre de la cantidad de entradas a vender, pero la verdad es que superó las expectativas. La noche fue un éxito”, resumieron desde el club en contacto con El Roldanense.

“Todos se prendieron al baile, Amapola presentó nuevos temas y las bandas locales también la rompieron. Además, al haber casi diez puestos tanto de comida como de bebida casi no se armaron filas y eso se aprendió el año pasado”, sumaron desde la organización.

Las mismas fuentes relevaron que todos los puestos tanto de bebida como de comida que se apostaron en el predio “vendieron casi todo lo que llevaron”, un dato no menor en épocas donde la economía familiar no pasa por el mejor momento. Por el lado de la seguridad, el operativo debió reforzarse sobre todo en los barrios vecinos y no se registraron inconvenientes relacionados al evento.

“El balance es muy positivo y, como siempre dijimos, queremos instalarla como un ícono de la ciudad manteniendo que sea un evento familiar”, finalizaron los organizadores de la Fiesta de la Cerveza.