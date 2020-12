Fiestas: desde Padres Autismo paran las antenas para que se cumpla la ordenanza de Pirotecnia Cero

Las Fiestas se acercan y, ante la inminencia de su llegada, la organización Padres Autismo concientiza sobre la importancia de la campaña Pirotecnia Cero. Lo hacen desde sus redes sociales, por el contexto lógico de la pandemia, y han mantenido una reunión con autoridades municipales. La intención es que se cumpla con la mayor efectividad posible la ordenanza que rige desde agosto de 2019 en la ciudad, y declara libre a Roldán de toda pirotecnia sonora.

“Este año todo es de forma virtual, desde nuestras redes. Lamentablemente, no podemos hacer folleteadas en las plazas y calles, charlas ni ferias, como sí hicimos otros años”, dice Sabrina Gamuto, representante de la agrupación local, a El Roldanense. “Siempre apuntamos principalmente a la salud de las personas con autismo y discapacidad, también a las mascotas y al medio ambiente”, añade.

La reunión con el Municipio giró en torno a la articulación para el cumplimiento de la norma. Sabrina subraya que vecinales e inmobiliarias tienen que advertir a los propietarios de la imposibilidad del uso de pirotecnia. Incluso, especifica que deberá haber un control riguroso de los locales habilitados para la venta que, según explica, era solo uno el año pasado. “Por eso, hay que estar atentos a los lugares de venta ilegal”, asegura.

Durante la Navidad y el Año Nuevo pasados, Padres Autismo salió a controlar por su cuenta la correcta aplicación de la ordenanza, aunque Sabrina cree que esta vez no será necesario. “Esperemos que no haga falta. El año pasado hubo algunas fallas en el control y no atendían los teléfonos. Tuvimos que salir porque a nosotros nos llegan muchas denuncias en nuestra página y teléfonos personales”, remarca.

Además, la campaña solicita que los propios vecinos denuncien la desobediencia de la ordenanza. “No somos un organismo de control, está el Tribunal de Faltas y la GUR para eso. Y confiamos en que este año salga todo bien. Ese fue el compromiso en la reunión con el Municipio”, manifestó la entrevistada.