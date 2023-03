Frana sobre la inauguración del Anexo: “Hubo retrasos no previstos y los padres merecen una explicación”

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana, se manifestó al respecto del retraso en la entrega de una parte del edificio de la nueva escuela secundaria de la localidad -la primera pospandemia de la provincia- que debía estar lista para este jueves. “Hubo varios retrasos que impidieron que hoy se pudiera inaugurar”, señaló al tiempo que remarcó que los padres se merecen una explicación.

“Vamos a hablar con los padres que están encabezando este reclamo que es justo, les tenemos que dar explicaciones como gobierno, dijimos una fecha y fue un error porque en construcción nunca es tan certero”, declaró en diálogo con El Roldanense y agregó: “Se deben esta explicación pública pero también quiero decirles que hay 50 personas trabajando en el edificio y eso significa que el interés en inaugurarlo está intacto”.

Asimismo, contó que dialogó con el intendente Daniel Escalante, quien le comentó que recorre la obra habitualmente, “es un intendente que se preocupa por la obra de su ciudad, que es una emblemática, y que él desde su lugar me diga que ve ritmo en la obra, me da cierta tranquilidad, porque nunca la detuvimos”.

Asimismo, la funcionaria explicó que se produjo un inconveniente en la entrega de aberturas y por eso se demoró la entrega de las aulas, que era la primera que iba a hacerse, y también hubo demoras en las conexiones de gas y que recién este miércoles se logró la autorización necesaria.

“A mi me parece terrible que no se pueda cumplir la palabra, pero que no se entregue hoy no significa que no se vaya a entregar, no me gusta jugar con la ilusión de la gente mas aun con una escuela tan esperada. Fue un error nuestro dar una fecha”, sumó.