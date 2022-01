Fue a su campo el fin de semana y se encontró con que le habían carneado tres vaquillonas

Un hombre cuyo campo se encuentra en el límite entre Roldán y Luis Palacios se encontró el fin de semana con la noticia de que le habían carneado tres novillos de gran tamaño. Si bien en las primeras horas del 2022 presagió lo que había ocurrido, por las condiciones en que encontró el espacio, recién tomó conocimiento de los hechos en las primeras horas del domingo.

“El primero de enero fui al campo. Había animales sueltos en la ruta y un agente vial estaba arriandolos. Me pareció raro, pero los pudimos entrar y me tomó los datos”, comentó Claudio Roth, el damnificado, a El Roldanense. Dado que se avecinaba la tormenta, no pudo hacer una recorrida de su campo, situado cerca de la estancia Santa Rosa.

Al otro día, regresó y se anotició de lo que había sucedido. “Me encontré con que me habían carneado tres vaquillonas Holando de entre 150 y 350 kilos. Ya sospechaba que algo había pasado, porque era raro ver a los animales sueltos”, relató. Hizo la denuncia a la comisaría de Luis Palacios, dado que el campo pertenece a esa jurisdicción, y se comunicó con la policía rural, aunque le dijeron que no tenían móviles disponibles.

De cualquier manera, Claudio dejó entrever su molestia por “la gran indignación” que le generó lo ocurrido. “Nadie investiga y mañana me van a carnear otro, como ya sucedió anteriormente. Esa es la realidad que tenemos”, expresó. Y amplió: “Se siente una impotencia grande y uno se ve desprotegido. No quiero apuntar a nadie, sino que me refiero a que el sistema es malísimo”.