Fue a trabajar y estacionó el auto bajo un árbol: se lo rayaron y le dejaron un cartel insólito

Una vecina roldanense se llevó una ingrata sorpresa en la tarde del lunes cuando fue a buscar su auto al salir del trabajo, en el barrio Acequias del Aire. Fue en ese momento que se encontró con que alguien lo había rayado en uno de los laterales y le dejó un cartel insólito. “Papi o mami, si te gusta la sombra plantate un arbolito en la puerta de tu casa”, fue el mensaje que leyó. De todas maneras, aseguró que el vehículo estaba bien estacionado y no obstaculizaba salida alguna, por lo que este miércoles hará la denuncia policial.

“Es lamentable tener que convivir con personas incivilizadas que violentan un vehículo ajeno por el solo hecho de estar estacionado en un lugar que creen que les pertenece. La calzada es un espacio público”, contó la damnificada, quien había dejado el auto por avenida Acequias del Aire al 600, en diálogo con El Roldanense. “La gente está cada día más violenta, ya no se puede estacionar en las inmediaciones del trabajo”, lamentó. Residente del barrio Punta Chacra, había llegado hasta ADA para cumplir con su labor en una farmacia.

Tras lo sucedido, se acercó el martes a la comisaría y le solicitaron documentación personal y del vehículo para registrar la denuncia. “Voy a llevar los papeles que me piden. El auto estaba correctamente estacionado y no entorpecía ni bloqueaba ningún ingreso a cochera. Más que nada, quisiera que esto no le pase a ningún otro vecino”, señaló. “Nadie es dueño de la calzada, independientemente de los árboles que plante. De hecho, en mi frente tengo cuatro árboles, pero el espacio sigue siendo público. Repudio este acto”, expresó.