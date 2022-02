Fuerte crítica del kirchnerismo local al cambio de nombre del Néstor Klub

Por: Natalia Porfiri (*)

Cuenta una leyenda urbana, una muy aceptada, que por el año 2012 el gobierno nacional brindaría un aporte importante para los clubes de la ciudad. Al mismo tiempo un grupo de madres del barrio Villa Flores se preocupaba por acondicionar una esquina baldía donde sus hijos e hijas jugaban cada día pero que los altos pastos y la basura que se acumulaba hacían que “la canchita” no sea un lugar sano para ellos. La movilización de estas mujeres llegó a

oidos del intendente quien con buen tino opta por utilizar el aporte para la construcción de un nuevo predio allí, donde los pastos se mezclaban con los pies de los pibes y pibas que jugaban a la pelota, del lado Sur de la ruta 9 donde no había nada, allí se contruyó una estructura que los contuviera “adentro” y que sobretodo igualara el acceso a un club seas del barrio que seas de este u otro lado de la ruta, e independientemente de los condicionamientos económicos.

Así para enero del 2013 se inaugura el “Centro Social y Deportivo Néstor Kirchner” con una pileta de natación, mesas, parrilleros, canchas para hacer deportes y un predio maravilloso para el disfrute de, no sólo los niños y niñas, si no de las familias enteras. Un nuevo espacio deportivo comenzaba a formar parte de las instituciones de la ciudad, un lugar para que cada pibe y piba del barrio pueda tener acceso a una pileta, a un quincho para cumple, a un lugar para que las escuelas que no lo tuvieran dictaran sus clases de educación física. La elección del nombre no fue casual. Quizá muchos no sepamos quién lo pensó, quién lo nombró por primera vez, pero ninguno podría cuestionarlo, Néstor Kirchner, Néstor Klub. Sí, Néstor el tipo reconocido por buscar que el deporte sea una cuestión de estado (el ejemplo más importante, o el más emotivo, fue reactivar los Juegos Evita en 2004, tras 28 años), el tipo cuya primera acción de gobierno fuera recomponer las clases pagando los salarios adeudados a los docentes en Entre Ríos.

Se puso en valor un espacio para que pibas y pibes se “metan” dentro de un club, que sin la intervención y presencia del Estado no hubieran tenido acceso. La igualdad, el gran instrumento liberador y de equilibrio de las sociedades primó en su construcción, ¿qué otro nombre más que el de Néstor que nos sacó del infierno, el Néstor del pueblo, el Néstor que nos desendeudó, el Néstor que nos devolvió a millones de argentinos y argentinas la dignidad,

podría llevar?

Nos causaron sorpresa y estupor que la actual gestión municipal tome como una de las primeras medidas de gobierno el cambio de nombre al Néstor Klub, por lo que exigimos se aclaren los argumentos de dicha acción unilateral, soberbia y teñida de odio.

Obnubilados fuimos descubriendo que el “Néstor Klub” ya no es llamado así. Las propagandas oficiales lo nombran Polideportivo Municipal, la cartelería del club fue vandalizada y destruida, ya no tiene su imagen recordándonos épocas oscuras en las que se destruían los símbolos de líderes políticos.

Para el pueblo siempre será “el Nestor”, porque el pueblo tiene memoria, será el Néstor para quienes usamos las instalaciones, para quienes viven en el barrio, para los pibes y pibas que por primera vez pudieron nadar en una pileta de natación, para aquellas familias que pudieron disponer de un espacio para hacer el cumple de su hijo o hija, para los alumnos y las alumnas de escuelas primarias y/o secundarias que desarrollan sus clases de educación física, para aquel que tuvo su primer encuentro deportivo, siempre será el Néstor Klub para quienes entendemos que su nombre no es casual, que ya es parte de la gente.

La actual gestión hizo algo que ni su máximo referente cuando fue gobierno, Mauricio Macri, se animó a hacer en el Centro Cultural que lleva el nombre de Néstor. La actual gestión de Cambiemos se metió con lo simbólico, con la memoria del pueblo, intentando borrar así una marca imborrable y emotiva como fue el paso de Néstor Kirchner como presidente de nuestro país.

Que sepa el gobierno de la ciudad que no vamos a permitir que nos quieran borrar la memoria. Queremos una Roldán que crezca, ¿por qué no abocarse a las necesidades urgentes como prometieron en su campaña?, ¿por qué ensañarse con cambiar nombres, como además cambiaron Cine a la reposera por Roldán de Película? ¿Ese es el cambio que prometían? Si los moviliza el odio no será un buen punto de partida y la falta de memoria menos.

(*)Dirigente de La Corriente Nacional de la Militancia Unidad Ciudadana Roldán