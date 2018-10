Furor por las semillas INTA: en semanas se agotaron 600 packs

En cuestión de semanas se agotó la partida de 600 kits de semillas Pro Huerta que llegó a la ciudad para la temporada de siembra que comienza. Desde le Secretaría de Producción, área encargada de repartir los packs, señalaron que “no es que manden menos, sino que cada vez más gente se acerca a retirarlos”. En efecto, fueron entregados 200 más que en la primavera / verano del año pasado.

El dato pone de manifiesto una saludable realidad: la huerta orgánica familiar es una tendencia que no para de crecer en Roldán, en buena medida gracias al programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que desde hace años tiene impacto a nivel local.

Ahora bien, no todo es color de rosas: en Producción temen por una posible restricción en el Pro Huerta. Germán Wirsch, titular de la cartera, contó en diálogo con El Roldanense que desde Desarrollo Social de la Nación recomendaron que los packs sean entregados sólo a familias en situación de vulnerabilidad.

De prosperar esa intención, desde el Municipio creen que habría toda una serie de complicaciones. Para empezar, no está claro cuál sería el parámetro para determinar el reparto o no de un kit. Además no serían pocas las familias acostumbradas a recibir sus semillas que dejarían de acceder a ese beneficio.

Controles e iniciativas

Mónica Ahumada, al frente de Bromatología municipal y referente del Pro Huerta en la ciudad, indicó a este medio que desde la Secretaría de Producción se están realizando recorridos para confirmar que las personas que retiran semillas efectivamente las usen en sus domicilios declarados.

La empleada de la administración local también contó que el sábado 22 de septiembre tuvo lugar una nueva edición de la Feria de Intercambio de Semillas organizada por la Municipalidad en coordinación con el INTA. Fue en Sala Italia, con gran concurrencia de participantes.