Fútbol femenino: las chicas de Primera de Sportsman están entre las 8 mejores de Santa Fe

El equipo de primera división femenino de La Cebra debutó este año en el torneo organizado y promovido por el gobierno provincial, demostrando excelentes resultados. Con una destacada actuación en cada encuentro, La Cebra logró clasificar a cuartos de final y se enfrentará a ADIUR. Los demás equipos clasificados también disputarán su paso a las semifinales.

Según lo informado por la organización de la Copa Santa Fe, los enfrentamientos serán los siguientes: Atlético de Rafaela vs. Argentino de San Carlos, Defensores de Sportsman vs. ADIUR, Aprendices de Casilda vs. Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, y Unión de Santa Fe vs. Defensores de la Costa. Al igual que a lo largo del torneo, los partidos serán de ida y vuelta.

Cabe destacar que las chicas ya han pasado a la final del torneo de apertura de la Liga Cañadense de Fútbol. Aunque la fecha aún no está confirmada, se enfrentarán al plantel del Club Atlético Carcarañá, que al igual como es costumbre en esta etapa del torneo, la final será con partidos de ida y vuelta.