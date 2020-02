Futbolista roldanense dio un salto en su carrera y cambia de camiseta

El roldanense Gastón Martiré dio un salto en su carrera futbolística y ahora luce una nueva camiseta. El jugador que desde hace tiempo integra el plantel de Villa Dálmine, fue contactado a través de su representante por el equipo Fadep -Fundación Amigos por el Deporte- para formar parte del conjunto como delantero y hacer frente a los desafíos del club que se encuentra peleando para ascender al Federal A, un torneo de la tercera categoría del Fútbol Argentino.

“Yo estaba el 3 de enero en Dálmine, me presenté a la pre-temporada porque tenía contrato hasta junio de este año, pero en Fadep andaban buscando un delantero y me ofrecieron la posibilidad. Me llamó el presidente, Sebastián Torrico, que es el actual arquero de San Lorenzo y presidente del club acá de Mendoza, me comentó cómo era la situación del club, los objetivos y desafíos. Por suerte se pusieron de acuerdo con Dálmine y me dieron a préstamo hasta junio”, contó Martiré a El Roldanense.

El jugador ya se encuentra en la ciudad de Mendoza dispuesto a enfrentar los partidos que se vienen, aunque su futuro todavía es incierto. Por ahora, está establecido que juegue hasta junio en Fadep y luego vuelva a Campana, ya que Dálmine le extendió el contrato un año más, hasta el 2021. Mártire precisó que durante estos meses peleará el ascenso con el equipo mendocino hasta que llegue el momento de volver

“Yo ahora en junio tendría que volver a Dálmine y después evaluar la situación, si seguiré ahí o en otro lado. Mi desafío es jugar la cantidad de partidos que pueda hasta junio y tratar de ganar, pero estoy contento con el cambio, es un muy lindo club, con muchas metas y que recién arranca, así que cuando me lo ofrecieron no lo dudé”, señaló el futbolista y contó que están entrenando todos los días y que los partidos son muy duros y se juegan por zonas, en un torneo que es largo y le tiene preparado muchos enfrentamientos por delante.