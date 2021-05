Geriátricos de Roldán esperan las dosis para completar vacunación a los abuelos

Las personas de la tercera edad son las que principalmente se vieron afectadas en esta pandemia, dado que tuvieron que restringir su vida a lo mínimo. Hace tres meses para los abuelos de los geriátricos la llegada de la primera dosis de la vacuna contra el covid fue una luz en el túnel, sin embargo, a 90 días de aquella inoculación hay más dudas que certezas para la colación de la segunda dosis.

Gabriela Barboza, es la dueña de la Residencia de adultos mayores Edad Dorada, en diálogo con El Roldanense, detalló: ‘‘Estamos preocupados por la tardanza de la llegada de la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 que deben recibir los abuelos, dado que se está por vencer el período de los tres meses que existe para inocular a los mayores adultos con la segunda dosis’’.

‘‘El pasado miércoles me comunique con la jefa de inmunización de la provincia que maneja las zonas de Roldán y alrededores y me dijo que no tenia novedades sobre la segunda dosis. El problema mayor es que estamos transitando los últimos días y nos preocupa bastante esta situación’’ explico la dueña de la residencia.

‘‘Entendemos que debe ser un problema de la distribución de las vacunas pero estamos transitando una cuenta regresiva que nos preocupa muchísimo. En nuestro caso necesitamos alrededor de 40 segundas dosis, entre los que se incluyen abuelos y personal de salud que trabaja en el geriátrico’’, explicó Gabriela y agregó: ‘‘Detrás de cada residente que tenemos se genera una angustia en los familiares y es una situación muy difícil’’.

Vale destacar que la provincia en las últimas horas a través de la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo informó que “llegaron 15.600 dosis, con las que vamos a recorrer las residencias de la provincia de Santa Fe, mientras seguimos a la espera de las próximas vacunas para continuar con la vacunación de personas mayores”.