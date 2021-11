Los roldanenses Giorgis se lucieron en México y trajeron ocho medallas

Durante el pasado fin de semana se realizaron las finales de Esquí Náutico correspondientes al Campeonato Panamericano llevadas a cabo en Chapala, cercano a Guadalajara, México, donde los representantes santafesinos, los roldaneneses Tobías y Francisco Giorgis lograron subir al podio en ocho ocasiones.

Tobias como representante argentino en categoría Open y en Sub 21 por su edad de tan solo 19 años, puso a la Argentina en lo mas alto del podio consiguiendo Oros en slalom, salto y overall y Plata en figuras en su categoría Sub 21, pero también descolló en Open obteniendo una medalla de plata en Overall y una de bronce en Figuras, logrando un total de 6 medallas para la Argentian sobre 9 logradas.

A su vez , su hermano menor Francisco de tan solo 13 años y con un Panamerciano sub 14 mas por delante obtuvo las dos restantes medallas de la Familia Giorgis, logrando un Oro en Salto en rampa sub 14 y un bronce en Overall , escapandosele el oro por una caída temprana en la final de Figuras donde finalizó 5to.

Este lunes regresaron al país para un merecido descanso y luego retomar en diez días nuevamente los entrenamientos.