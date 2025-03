Globos, luces, pantallas y más: harán en Roldán un workshop para decoradores de fiestas infantiles

En vísperas del feriado del 25 de mayo, llegará a la ciudad un taller presencial de ambientación de fiestas infantiles. Está orientado a decoradores de eventos y artistas que no solo quieran avanzar de nivel, sino también hacerlo a gran escala. La capacitación tendrá lugar los próximos 23 y 24/5 en el Club House de TDS2 y las inscripciones ya están abiertas. Por si fuera poco, no solo se tratará exclusivamente de una formación teórica y práctica, sino que contará con la adrenalina de transformar un salón en tiempo real para celebrar un cumpleaños de verdad.

“Es mi primer workshop, un proyecto que vino a invadirme y a transformarme”, contó Florencia Ruiz, titular de la marca local Flor de Deco y organizadora del taller al que denominó Flor de Transformación, a El Roldanense. “Será una capacitación práctica, pero también un reto para toda decoradora que quiera aprender y perfeccionar sus técnicas, tanto para las que recién empiezan a conocer el ambiente y el trabajo, como para las que hace mucho tiempo están en el rubro pero no han hecho trabajos de gran escala”, dijo ella, quien supo organizar un espacio similar en septiembre del 2024.

¿A qué se llama eventos de gran escala? “Tienen otra magnitud hablando siempre de fiestas infantiles, claro. Se pueden ver en Buenos Aires y en otras partes del mundo, y acá en nuestra zona costó mucho y sigue costando que se implementen”, describió. “Me dedico hace mucho tiempo a trabajar duro para que sean cada vez más frecuentes. Me gusta mucho planificarlos y diseñarlos, abarcan más espacio que el típico rincón para la torta que hacemos comúnmente. Siendo muy gráfica, los cumpleaños de los hijos de famosos serían un buen ejemplo”, añadió.

La capacitación estará destinada a “decoradores ambiciosos a los que les guste progresar y no estancarse en lo que ya saben”. El desafío, explicó Florencia, es que cada alumna se lleve prácticas efectivas para desenvolverse con más seguridad y profesionalismo a la hora de trabajar. Junto a la enseñanza práctica, el marco teórico incluirá el manejo de redes sociales, el armado de un catálogo, presupuestos y ventas, el diseño de una ambientación, tendencias, estilos, recomendaciones, herramientas, materiales, y los productos o proveedores que se necesitan.

“Haremos una transformación de espacio total teniendo en cuenta el piso, las paredes y todos los sectores”, argumentó Florencia. “Será un evento real, un cumpleaños que empieza el domingo a las 16 hs, por lo que podremos vivir esa adrenalina hermosa de llegar a tiempo”, se entusiasmó. “Usaremos todos los materiales y técnicas en tendencia que usan los grandes mentores internacionales con los que me he capacitado. Así aprenderán todos, porque al ser algo tan grande vamos a participar de forma activa y productiva”, afirmó.

Además, habrá luces, pantallas y globos por todos lados. “Usaremos motores con movimiento para darle vida a toda la ambientación. Es algo no se ve en nuestra zona y no hay muchas capacitaciones que enseñen su utilización”, expresó. En ese sentido, se envalentonó con el alcance del workshop: “Escucho mucho la frase ‘aquí no hay clientes que paguen decoraciones como estas’. Está demostrado que sí los hay. Yo nunca hice un canje, lo que conseguí fue transformando mi manera de pensar. Luego, esos clientes llegaron solos”.

El taller tendrá alumnas de todo el país. “Es una hermosa oportunidad para conocer colegas y hacer relaciones sociales. Disponemos de la comodidad de las cabañas en el complejo y estamos atentas a toda la logística de los viajes”, esgrimió. En tanto, agradeció a sus sponsors y contó que muchos de ellos venderán sus productos de decoración en el taller. “Aquí le daremos valor al potencial que cada uno tiene. A veces nos estancamos por falta de conocimiento o simplemente por barreras mentales. Esta será una experiencia enriquecedora”, aseguró.