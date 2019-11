Nación cortó el chorro y en Roldán hay planes de inserción laboral que quedaron en stand by

Ya en su epílogo, el Gobierno Nacional decidió discontinuar los planes de inserción laboral de jóvenes que acceden a su primer empleo y frenar todos los que tenían expediente para ser presentados en noviembre y que quedarían activos en diciembre.

Los diversos programas resultaron de gran ayuda para muchas empresas que encontraron en los mismos una puerta para incorporar empleados y por eso la medida, publicada en el Boletín Oficial, encontró enseguida la oposición de diferentes centrales gremiales empresarias, entre ellas, la Federación Industrial de Santa Fe.

Los planes eran Entrenamiento para el Trabajo (EPT), Programa de Inserción Laboral (PIL), Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y Promover, este último orientado a personas con discapacidad. El paquete venía desde hace unos ocho años, y hasta entonces el gobierno de Macri lo había sostenido.

“Por la transición se cortaron todos los planes, Entrenamiento, Empleo Independiente, PIL, es decir que no van a salir nuevos hasta que no asuma el nuevo Gobierno. Estábamos por sacar cuatro en Roldán y los pararon porque no saben si la nueva administración los mantendrá”, contó a El Roldanense el secretario de Producción y Empleo Germán Wirsch.

Entre esos cuatro había tres Entrenamiento y un PIL. En el año se entregaron unos 30 PEI y otros 12 PIL. Los mismos eran viabilizados por el área que conduce Wirsch y el funcionario lamentó la pérdida aunque tiene fe de que se vuelvan a implementar desde diciembre.

“Era una herramienta muy interesante, que ha sido muy utilizada por muchas empresas de la ciudad. Nos permitía realmente capacitar a jóvenes para que accedan a puestos laborales. De hecho, las últimas personas que tomamos en nuestras empresas (JMG y Diplast) han sido de esa manera”, contó su experiencia Román Guajardo, titular de ambas firmas y presidente de Unempir.

“Una verdadera pena y tendremos que ver cada caso en particular y los inconvenientes que puedan surgir, producto de una decisión del gobierno nacional que perjudica a aquellos que consiguieron un primer empleo formal y a las empresas que con un fin social, utilizábamos esa herramienta”, agregó.