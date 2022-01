Gresca por una moto en la vereda: el descargo de los jóvenes que iban en el rodado

Luego del altercado que se desató sobre calle Berni el pasado martes, cuando una discusión por una moto que circulaba por una vereda derivó en una gresca, los jóvenes que circulaban en el rodado realizaron su descargo sobre lo sucedido. En su versión, apuntaron que en la filmación solo se puede ver el final de los hechos, y no cuando uno de ellos fue atacado a golpes por el dueño del negocio ubicado en el lugar y otras personas. Además, señalaron que intentaron hablar con el hombre en cuestión, pero afirmaron que les resultó imposible.

“Pasamos con la moto por la vereda de su local y este señor empezó a gritarnos cosas. Como mi novio no escuchó lo que decía, le preguntó qué pasaba, a lo que se acercó a nosotros (habíamos frenado al lado de su local, en las canchas, porque yo iba a jugar a la pelota), y le dijo ‘¿encima te haces el canchero? Te dije que la próxima vez que pasen por la vereda con la moto, voy a sacar el fierro y les voy a tirar un tiro en la cabeza’”, replicó la joven en su cuenta de Instagram. A la vez, aceptó que “estuvimos mal” en circular por allí con el vehículo, “aunque hayamos pasado súper despacito”.

Tras la amenaza que aseguran haber recibido, ella apunta que su novio le preguntó a quién se refería, el hombre contestó “a vos, la concha de tu madre”, y lanzó una piña que no llegó a dar en el blanco. Según expone en su relato, en la escena se hizo presente el hijo del dueño del local y otros allegados, quienes habrían golpeado al conductor de la moto. “Lo tenían tirado en el piso y le seguían pegando. El hombre empezó a presionarle el cuello con sus dedos. ¿A qué quería llegar con eso, a matarlo? Hoy tiene todo el cuello marcado y lastimado, golpes en la cabeza, cara, espalda y piernas”.

Unos minutos después, y siempre de acuerdo a la versión ofrecida por la chica que viajaba como acompañante en el rodado, el chico que sufrió la golpiza fue en búsqueda de su padre para hacer la denuncia. En ese momento, ella, que alega haber sufrido también un empujón del titular del negocio, quiso establecer un diálogo, pero no fue posible. “Empezó a gritarme. Le dije que no lo hiciera porque había ido a hablarle bien, y se acercaba de a poco hacia mí. Obvio que me dio miedo”, señaló.

Unos instantes después, su novio regresó al lugar. “El señor seguía provocando. Llegaron los policías y, cuando estábamos por subir al patrullero, llegaron familiares de mi novio para intentar hablar con el dueño del local. Fue imposible y todo terminó a los golpes”, profundizó. Asimismo, expresó que fue ese el momento que quedó filmado y no el inicio de la gresca. “No se viralizó cuando le pegan a mi novio. Eso lo cuento yo”, agregó.