Banda con artistas de Roldán tocará en La Trastienda en Buenos Aires

Liverpool, la banda de la región que tiene al roldanense Juan Manuel Acedo en guitarra y voz, tocará el próximo sábado 24 de agosto en el escenario de La Trastienda cuando se suban a telonear a Ella es tan Cargosa.

«Un momento muy esperado por nosotros. El 24 de Agosto será la presentación oficial de @lvl_liverpool en @latrastiendaoficial, acompañando a los amigos de @ellaestancargosaok. Felices de saber que vamos por el buen camino», anunciaron con entusiasmo los chicos.

La Trastienda está ubicado en el barrio de San Telmo, en pleno centro histórico de Buenos Aires, en lo que fuera un viejo almacén de ramos generales a fines del siglo XIX. Por su sala, con capacidad para 700 personas, pasaron artistas internacionales como Jaime Roos, Los Van Van, Os Paralamas, Cesárea Évora, Maceo Parker, Medesky-Martin&Wood, Kusturica& the No Smoking Orchestra, Café Tacuba, The Wailers, Calexico, The Skatalites, Chambao, O Rappa y nacionales como Peteco Carabajal, el Dúo Coplanacu, Pedro Aznar, David Lebón, Lito Vitale & Juan Carlos Baglietto.

En tanto, desde el 2005 desfilan artistas de la talla de Divididos, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Vicentico, Ratones Paranoicos, Catupecu Machu, Café Tacuba, Jarvis Cocker, Jane Birkin entre muchísimos otros.