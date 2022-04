Guía imperdible: siete lugares para visitar en Semana Santa a pocos minutos de Roldán

Por Aquiles Cadirola

Para muchos Semana Santa es una ocasión más para realizar una escapada a alguno de los más conocidos destinos turísticos del país, una escapada de la rutina y el agobiante día a día.

Sin embargo, para tantos otros que en este momento no están en condiciones de hacer las valijas y partir muy lejos, hay variadas opciones cerca de Roldán para tener un paseo que nutra en cuanto a lo histórico y cultural, o bien se puedan apreciar paisajes bellísimos en contacto con la naturaleza.

Variado abanico de posibilidades

SAN LORENZO

Esta ciudad ubicada a apenas 27 kilómetros de Roldán, es epicentro de varios sitios claves y neurálgicos de la historia argentina. Además de tener por sí misma atractivos como para recorrerla y pasar un buen momento en familia, también tiene puntos de visita casi obligada.

–Campo de la Gloria: situado sobre la avenida San Martín, la principal arteria de la localidad, a la altura del 1.300. Es un ejemplar de Pinus pinea o Pino piñonero, una conífera originaria de la costa del mar Mediterráneo. Según algunos historiadores, este pino sirvió de marca o mojón para señalar el pago de San Lorenzo, dentro de la estancia de San Miguel, que perteneció a los Jesuitas.

Acerca de su origen, hay quienes aseguran que lo trajeron desde Europa como una plántula, pero también es posible que lo hayan plantado los franciscanos cuando se instalaron en la zona, hacia 1796, en los fondos de la huerta conventual. Sus piñones se utilizaban en confituras de panificación en la cocina. Fue declarado Monumento Histórico Nacional por ley Nº 12.648 del 2 de octubre de 1940. Y seis años más tarde, el decreto nacional Nº 3.038 lo declaró Árbol Histórico.

Durante sus más de 220 años de vida el pino soportó la acción de la naturaleza y también del hombre, todo lo cual fue generando un deterioro en su estado. Una tormenta de granizo y viento, en octubre de 2012, terminó por vencerlo. Pese a los intentos por preservar el follaje, el pino se secó, no así el significado que encierra para la historia grande de San Lorenzo y la República Argentina.

-Complejo Museológico: ofrece un paseo histórico, cultural y educativo que, además de exhibir un importantísimo patrimonio de piezas y colecciones, incorpora contenidos digitales interactivos e inmersivos para explorar y descubrir hechos, hazañas y personajes protagónicos de nuestra historia nacional, nuestra independencia y soberanía.

Destaca el Museo Sanmartiniano, dedicado a la vida y la obra del General José de San Martín, este museo muestra una serie de escenas plasmadas en dioramas que buscan reflejar los acontecimientos más importantes que lo muestran en toda su humanidad y grandeza. También pueden visitarse el Museo Conventual, fundado por los Padres Franciscanos y habitado por la Orden desde 1796; el Museo de Historia Regional que cuenta con piezas paleontológicas que datan de millones de años atrás, además de exhibir escenas de la vida de los pueblos originarios, los primeros habitantes de la zona, el período de colonización española, las misiones jesuíticas y franciscanas y el pueblo de San Lorenzo en las primeras décadas del Siglo XX; y el Museo de Árboles Históricos, que consiste en gigantografías con fotos de alta resolución obtenidas en 15 provincias del país con árboles que obtuvieron gran notoriedad.

PUEBLO ANDINO

A poco más de 37 kilómetros de distancia se encuentra esta localidad reconocida por contar con una hermosa vista a orillas del río Carcarañá. En los últimos tiempos sumó un área natural a su patrimonio para apostar más fuerte al turismo.

-Circuito de cicloturismo: la Comuna declaró “Patrimonio histórico cultural” al circuito natural que se despliega a orillas del río Carcarañá, con unos 16 kilómetros en total, e incluye 1.300 metros de ribera que cuenta ahora con cartelería y prestaciones para los asistentes. Destaca por ser un área de flora y fauna reservada, donde se pueden realizar caminatas en los bosquecitos junto al río, circuitos naturales para disfrutar del deporte aventura, mountain bike, carrera aventura y kayaks.

El circuito está dividido en dos partes, conocidas como circuito “chico” y “grande”. Son dos recorridos de ocho kilómetros cada uno.

CASILDA

Mucho más cerca para los roldanenses queda esta localidad, poco más de 5 kilómetros. En la tierra de la cual surgieron grandes referentes futbolísticos como Jorge Sampaoli, Franco y Leandro Armani o Damián Musto, entre otros, hay variadas actividades y lugares históricos para conocer.

-Área natural protegida Florindo Donati: es un espacio para la conservación del patrimonio natural y cultural creado en 2007. Se encuentra a 10 cuadras del centro comercial casildense. El predio posee 300 hectáreas, está compartido por la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Escuela Agrotécnica “Libertador Gral. San Martín”. Del total de su superficie, 220 hectáreas están dedicadas a la explotación agrícolaganadera y 80 fueron destinadas a formar parte del «Parque inglés».

Es posible encontrar diversos grupos de invertebrados como mariposas o escarabajos; de vertebrados como reptiles (lagarto overo); anfibios (sapo común, sapito cavador , ranita criolla y ranita de bigotes; mamíferos como gatos silvestres, zorros pampa –comadrejas; murciélagos, como el moloso común; hurón menor y aves. Cuenta con un importante número de especies arbóreas; tanto autóctonas y algunas representativas del ecosistema de pastizales de la Pampa Húmeda, como exóticas.

GRANADERO BAIGORRIA

Esta ciudad se encuentra a poco más de 33 kilómetros de Roldán y además de una bella costanera para pasear a orillas del río Paraná o realizar deportes acuáticos, posee un atractivo natural que vale la pena visitar.

-Reserva Natural Playa Granadero Baigorria: está conformada por 6 hectáreas costeras del barrio Paraíso y sus correspondientes metros de barrancas y playa.

Magnífico espacio natural cuyo paisaje protegido es el de Delta e Islas del río Paraná. Se encuentra bajo la jurisdicción provincial de Santa Fe, y es administrado por la Entidad Cívica de Conservación y Náutica, así como por la Municipalidad de esta localidad.

Está rodeada de un entorno natural privilegiado. Hay plantas y árboles autóctonos que recubren la barranca y generan mucha sombra en el sector de la playa. Por la histórica baja del Paraná, la extensión de la arena actualmente es muy importante. Está ubicada sobre Yapeyú 1502.

CARCARAÑÁ

A 10 minutos de Roldán se encuentra esta localidad que al igual que Casilda también dio reconocidos futbolistas como los hermanos Germán y Javier Lux, Federico Vismara, Claudio Yacob o José Sosa. Más allá de eso, cuenta con puntos que generan una agradable experiencia para realizar un bello paseo cerca de casa.

-Centro de Recreación y Turismo Parque Sarmiento: Incomparable edén santafesino, el Parque Sarmiento se extiende en un predio de 23 hectáreas, totalmente parquizado, y magníficamente preparado para la satisfactoria estadía de turistas amantes de los espacios naturales, el aire libre y el campamentismo.

Ubicado en las márgenes del río Carcarañá, enmarcado por sauces ribereños e imponentes bosques de robles, fresnos, eucaliptos, pinos y otras 300 especies entre autóctonas y cultivadas, este centro de recreación municipal centra su propuesta en la sana diversión y el contacto directo con la naturaleza.

Ofrece al turista un camping moderno y el desarrollo de múltiples actividades deportivas como natación, mountain bike, canotaje, trekking, fútbol, voley y paddle. Una pista de motocross para los aventurados; y una guardería infantil para seguridad en el disfrute de los padres, se suman a la seductora cartelera.

El Parque Sarmiento aparece 1500 metros al norte de la ciudad, transitando un camino de asfalto unido al centro urbano por la Ruta Nacional Nº 9.

LUCIO V. LÓPEZ

Este pequeño pueblo que para los roldanenses está a unos 35 o 40 minutos de viaje, quizás no tenga atractivos turísticos convencionales, pero sí un caso curioso y digno de ser contado.

-Castillo de Freyre: se encuentra en zona rural, sobre el límite entre Carcarañá y Lucio V. López, a la vera de la ruta provincial 26. La casa data de mediados del siglo XIX y los libros de historia no hablan de este misterioso palacete. Pero el boca a boca tejió apasionantes historias. Por no haber sido tomada por el Estado para su preservación, esta mansión está toda cubierta por vegetación silvestre, grafitis y restos de cosas abandonadas. No obstante, no pierde su encanto, por las cosas que se cuentan sobre lo que habría sucedido allí dentro. Hoy el deterioro de tan magnífico edificio es muy avanzado y no parece poder aguantar mucho más tiempo en pie.

La gran casa está compuesta por un edificio principal de planta baja, un primer piso y dos torres de vigilancia, las cuales tiene orificios circulares donde, dicen, se encontraban cañones y tiradores, para repeler el ataque de los malones indígenas que acechaban a los criollos. El acceso a la torre izquierda era mediante una escalera caracol, mientras que a la torre derecha se subía mediante un elevador a polea manual. El edificio contaba con una gran cantidad de habitaciones.

El regente del lugar era Rudecindo Freyre, primo de Rodolfo Freyre, quien fue gobernador de la provincia a principios del siglo XX. La familia fue unos de los clanes más influyentes de la región. Se dice que Rudecindo era un hombre que gobernaba con mano dura, un déspota. Cuenta la leyenda que aquellos que no se sometían a los designios de su líder, eran asesinados sin juicio previo y enterrados en las barracas del río, o en un cementerio que, se cree, está en la parte trasera del castillo. Cuando Don Freyre recibía visita, se vanagloriaba de su asombrosa puntería, de la cual hacía gala practicando tiro al blanco a monedas que colocaba sobre la cabeza de algún peón. Si fallaba, el desafortunado era enterrado y otro ocupaba su lugar.