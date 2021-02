El bingo más antiguo y barato de la zona: cómo participar y los grandes premios en juego

Allá por 2014, Sergio Mansilla comenzó a ser el representante local del bingo Brown de San Vicente. Adquirió experiencia en el rubro, fue el vendedor de dos grandes aciertos y detalla a continuación las diferentes formas de participar, los beneficios que hay mediante las diferentes formas de pago y los jugosos premios que hay en el camino. “La gente está muy contenta porque todo es transparente”, dice a El Roldanense.

El bingo es el más antiguo -36 años- y barato de los que se venden en la zona, asegura Sergio. Se juega durante todo el año y, además del gran premio anual, habrá sorteos semanales y mensuales desde marzo a diciembre incluido, siempre y cuando el comprador tenga la cuota al día. El 5 de febrero del 2022 será el evento de cierre, con dos cabañas con cochera ubicadas en Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba) en juego, además de vehículos con casas rodantes. En los segundos premios, habrá autos con o sin lancha incluida y motos.

Existen diferentes métodos de pago. El bingo en sí cuesta $8.900 y se puede abonar en efectivo, mediante un valor (cheque) o tarjeta. En efectivo, serán 10 cuotas de $890, aunque hay también disponibilidad de pago con Visa, Mastercard, Nativa del Banco Nación en tres cuotas, o Naranja en 10 cuotas. Incluso, si lo cancelas con efectivo o cheque antes del próximo 15 de marzo, tenes $500 de descuento, por lo que el valor total será de $8400.

Uno de los factores más importantes es que los premios no son compartidos, tanto durante el año como en el sorteo final, y quien gane no necesita viajar a San Vicente para buscar su premio. Por ejemplo, si un roldanense es ganador de una moto, se la entregarán en su casa llave en mano. Semanalmente, los premios se dividirán en autos, motos y órdenes de compra. Además, no es necesario estar presente el día del sorteo y todo indica que será televisado, como lo fue en la última oportunidad por América Sports.

“Por política del club que lo desarrolla, tengo la obligación de enviar a todos mis clientes los resultados semanales, mensuales y finales, para mantener la transparencia”, expresa Sergio. ¿Cómo haces para participar y comenzar a jugar? Muy fácil, ponete en contacto con él a través del número 3415694569.