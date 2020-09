Hasta el carrito de pororó se reconvierte y atiende con modalidad “take away”

Hace 19 años el “carrito de Pooh” fabrica y vende pororó en la intersección de calles Pellegrini y Fleming, en la esquina de la plaza, y quizás nunca imaginaron que llegaría el día en que deberían atender a puertas cerradas y convertirse en un delivery. Es que en el contexto actual y ante las nuevas normativas impuestas por el Gobierno santafesino, debieron adaptarse para poder seguir en el rubro.

“Sábados y domingos tenemos take away. Muchos clientes se adaptaron. Pedían por WhatsApp y lo retiraban, es más rápido”, contó Nanci Guidetti, dueña del carrito, a El Roldanense. Tras cerrar el 20 de marzo por la primera cuarentena nacional, volvió a abrir a mediados de junio. “Nunca pasó algo así. Cerrar se complica mucho, porque invierno es la época de mejor venta. Hicimos delivery, pero muy poco. Y ya queda poco por trabajar”, amplía.

Además, señala que “tampoco hay cómo hacer otra cosa, tener otro microemprendimiento. Muchos están en situaciones similares y también optaron por otro rebusque”, y asegura que no abre los viernes porque, al no haber clases, casi no hay movimiento de chicos en las plazas.

Nanci lamenta, en paralelo, que las nuevas determinaciones se hayan impuesto el viernes por la noche, por lo que no tuvo a quién consultar a nivel local. “Estoy en el grupo de los comerciantes, ahora nos autorizaron”, cuenta sobre los negocios que decidieron no ceder ante el decreto y abrir igual sus puertas. “Viendo ahora que los autorizaban con el take away, nos regimos por esa modalidad”, aclaró y dejó el número para quienes quieran hacer un pedido: 3415455379.