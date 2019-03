Hipertensión arterial: resultados de un relevamiento hecho en todo el departamento

La Asociación de Profesionales Farmacéuticos junto al Senador Armando Traferri, dieron a conocer los resultados del relevamiento voluntario realizado a mayores de 16 años. La campaña fue dirigida a la pronta detección de Hipertensión Arterial en todas las farmacias habilitadas en las distintas localidades del Departamento San Lorenzo.

En la primera semana de noviembre de 2018, farmacéuticos de la región se reunieron con Armando Traferri en la sede de la Casa del Senado departamento San Lorenzo. En aquel encuentro se anunció la presentación de la primera campaña departamental para prevención y control de la presión arterial, auspiciada por el Senador.

La misma se realizó los días 26, 27, 28, 29 y 30 noviembre de 2018. Las personas que, de manera voluntaria, se realizaron el control también recibieron folletería pública sobre los controles de presión arterial en la vía pública.

Los datos y conclusiones, a las que arribaron los profesionales de la asociación farmacéutica departamental, fueron publicados esta semana. El relevamiento consistió en el control voluntario de personas mayores de 16 años. Siendo el 63 por ciento mujeres y el 37 por ciento hombres.

Para realizar el relevamiento la Asociación de Profesionales Farmacéuticos consideró las mediciones superiores a la media normal que establece la Organización Mundial de la Salud, según los rangos de edad y sexo se presentó un documento con el detalle de lo relevado.

Del total de mujeres voluntarias, el 22,57 por ciento registró una presión arterial superior a la normal. Analizando por rango etario el porcentaje de las voluntarias femeninas se compone de la siguiente manera:

# El 12,5% de las mayores de 65 años.

# El 5.85% de las mujeres comprendidas entre 50 y 59 años.

# El 3.12% de las mujeres comprendidas entre los 40 y 49 años.

# El 1.1% de las mujeres comprendidas entre 30 y 39 años.

Del total de Varones voluntarios el 35,27 por ciento registró una presión arterial superior a la normal. Analizados por rango etario a los voluntarios del sexo masculino, este porcentual se compone de la siguiente manera:

# El 15.40% de los mayores de 65 años.

# El 8.30% de los hombres comprendidos entre 50 y 59 años.

# El 9% de los hombres comprendidos entre los 40 y 49 años.

# El 1.92% de los hombres comprendidos entre 30 y 39 años

# El 0.65% de los hombres comprendidos entre de 16 a 29.

MUJERES

# Entre 16-18 años, no se detectaron valores de hipertensión superiores a los normales.

# Entre 19-24, no se detectaron valores de hipertensión superiores a los normales.

# Entre 25-29, no se detectaron valores de hipertensión superiores a los normales.

# Entre 30-39, el 13,64% registró presión superior a la normal.

# Entre 40-49, el 19% registró presión superior a la normal.

# Entre 50-59, el 33,33% registró presión superior a la normal.

# El 25,20 por ciento de las mujeres mayores a 60 años registraron una presión superior a la normal.

HOMBRES

# Entre 16-18 años, no se detectaron valores de hipertensión superiores a los normales.

# Entre 19-24, el 33.33% registró presión arterial superior a los normales.

# Entre 25-29, el 50% registró presión superior a la normal.

# Entre 30-39, el 20% registró presión superior a la normal.

# Entre 40-49, el 45.20% registró presión superior a la normal.

# Entre 50-59, el 43.33% registró presión superior a la normal.

# Entre los hombres mayores a 60 años el 32.43 por ciento registró presión superior a la normal.

La Hipertensión Arterial es la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo y el primer factor de riesgo de infarto y ataque cerebrovascular.