Historias en Pandemia: un roldanense en el comité de crisis del Hospital Carrasco

Leonardo Oviedo es roldanense y le tocó trabajar como asesor del Comité de Crisis del Hospital Carrasco, donde está a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad. “Fue un desafío muy importante, lleno de miedos e incertidumbres, el cual trascendió con éxito fruto del esfuerzo de todo el equipo”, destacó a un año del comienzo de la pandemia.

“El lunes 4 de marzo del 2020 la dirección del Hospital nos convocó a prepararnos para una pandemia nunca antes vista, donde el rol de los equipos técnicos iba a ser imprescindible, y ahí estaba mi parte, en el Departamento de Higiene y Seguridad”, recordó el licenciado en Higiene y Seguridad.

“Comenzamos a realizar la planificación de cómo íbamos a afrontar este caos que se venía de Europa, en conjunto con la Directora Gabriela Quintanilla y el Subdirector Fernando Gomez. Entre las primeras acciones que llevamos adelante fue formar el comité de crisis, el cual logró la coordinación con todos los jefes de servicio, acorde al Organigrama de Gestión, y así bajaba a todos los trabajadores del efector, quienes hicieron posible el óptimo resultado del trabajo en equipo”, comentó el profesional.

Si bien al trabajar en un Hospital tan importante como el Carrasco las situaciones a las que se está expuesto son extremas en muchas oportunidades, esta vez era muy diferente por el tenor. “Mi miedo principal fue que en su primer año de vida de mi hija tuvo algunas internaciones por problemas respiratorios, y trabajar en esa entidad me hacía pensar que yo la podía contagiar, cosa que no me perdonaría nunca. Los otros miedos eran la posibilidad de que trabajadores se contagien, más toda la incertidumbre del momento”, admitió Oviedo.

Respecto a los recursos con los cuales contaban para afrontar una situación inédita, el profesional destacó que contaron con todo lo necesario “ya que se modificó el hospital completo, más todas las compras de los elementos de protección personal y recursos para asegurar la gestión que fueron aportados por la secretaría de Salud de Rosario”.

Oviedo continúa trabajando en el Comité de Crisis en coordinación con la dirección y con su colega Diego Sánchez. “Este año nos preparamos como siempre pensando en la peor situación, acomodando y planificando para poder finalizar la pandemia. A un año del inicio, ya adoptamos otros circuitos de circulación, volviendo a retomar los servicios como Atención en Consultorios no Covid, y se designó solo un área específica para atención de pacientes sospechosos de Covid. Cabe destacar que se inauguró la tercera sala de internación y esto permitió designar una sala separada para internados positivos de Covid”, comentó y sumó: “Lo que nunca paro de atender fue la guardia, con el implacable trabajo de todo su personal y la de su ejemplar Jefa, la Dra. Irma Vargas”.