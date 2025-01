Horas decisivas en el caso del roldanense desaparecido: familiares confirmaron que encontraron el vehículo en el que circulaba

La última vez que la familia de Marcelo Molina tuvo noticias de su paradero fue el viernes por la tarde. Había llevado a su hermana al trabajo con la promesa de volver unas horas más tarde, para traerla de regreso a casa. Sin embargo, siendo la hora pactada, las 17:30, nunca apareció y no contestó las primeras llamadas. Desde entonces, sus hermanos no tuvieron información acerca de dónde está y radicaron la denuncia. En las últimas horas, ella confirmó a El Roldanense que apareció la camioneta en la que circulaba. “Tengo un presentimiento feo”, dijo a este medio.

“Ese día volví a mi casa como pude, él ya no estaba y a las 18 horas me mandó un mensaje escrito, algo que no es habitual en él. Me puso que se había juntado con una mujer con la que está saliendo”, contó Silvia en el programa Radiomañana, de Roldán FM 92. Volvió a la casa a las 21 y se encontró con que la vivienda estaba abierta, sin llave y con el aire prendido. “Faltaba un televisor, aunque eso me resultó lógico si que se estaba juntando con esta mujer. También faltaban sus papeles, pertenencias y herramientas de trabajo”, dijo.

Optó por seguir llamando a su número, así como continuó enviando mensajes. “No contestaba. En un momento sí lo hizo aunque de forma escrita, siempre me manda audios para decirme que no lo llame o lo deje de joder, tenía un carácter bastante jodido”, describió. “No sé dónde está, dónde se fue a vivir o si está bien. Mínimamente, él hubiera contestado una llamada o dicho ‘me voy’. Mi hija vive al lado y él le podría haber dicho ‘dale de comer a las gallinas’, o venderlas si es que se iba, pero no desaparecer de esta manera”, narró con pesadumbre.

Según explicó su hermana, Marcelo no estaba peleado con ningún miembro de la familia. “No hubo ninguna discusión, absolutamente nada. Pasamos un fin de año bárbaro entre todos. Se comunicaba constantemente conmigo, no hay una razón por la que no podría llamarme”, lamentó, y señaló que se veían y compartían comidas a diario. “Él tenía una camioneta blanca y salió de su casa en una moto que encontramos el lunes en Funes, donde vivía esta mina, y la tiene su cuñado. Me dijo que Marcelo la dejó del otro lado de la autopista, junto con las llaves de la casa”.

“Este hombre nos contó que la cuñada se había muerto el día anterior, que la habían ido a enterrar a Santiago del Estero, un montón de mentiras y cosas sin sentido”, precisó Silvia. “Le volví a preguntar por mi hermano y me contestó que hace un año que no lo ve, cosa que no es cierta. Hay muchas evasivas que nos llevan a pensar que Marcelo no está bien. Esa es mi desesperación, no saber dónde está”, señaló ella al cumplirse casi cinco de la desaparición de su hermano, a quien no ve desde el momento en que entró a su trabajo.

Su relato continuó y le agregó un halo de misterio a la situación. “La mujer con la que supuestamente él se fue, la que murió el domingo, me llamó el sábado desde el teléfono de Marcelo diciéndome que vendría su cuñado a retirar el aire acondicionado de su casa”. Silvia contestó que no pondría objeciones siempre y cuando sea su hermano quien se lo anoticiara. “A los 15 minutos estaba este tipo en la puerta de la casa, andaba en la moto de Marcelo y le dejó la llave de la casa a mi hija. Desde ahí, siempre fueron mensajes escritos”, explicó.

Desde las 20:30 horas del domingo, el celular de Marcelo está apagado. Previamente, solo le contestaba los mensajes a ella, nunca respondió a sus otros tres hermanos. “Me hubiera avisado que se desconectaba, no lo habría hecho así porque sabe que me preocupo. Me conoce, sabe que no me voy a quedar quieta y voy a buscarlo”, contó. “Marcelo no es así, sí es de viajar, pero siempre me avisó por dónde andaba. Tiene una ex pareja que vive en el Chaco y creo que no tiene hijos. Sale con esta chica, Romina, desde antes de la pandemia”, detalló.

“A mí no me cierra todo esto, y quien se comunicaba con nosotros no era él. Por lo general, él me dice gordita, pero me tiene agendada como ‘Chivi’ y todos los mensajes que mandó estos días empiezan así. ‘Chivi esto, Chivi de acá o allá’, y todo de forma escrita”, puntualizó la hermana. Desde la central de Monitoreo, en tanto, le dijeron que vieron a la camioneta circular el fin de semana por Funes. “Tenemos que esperar a que terminen de hacer el peritaje de cámaras y nos llamen a hacer el reconocimiento de si es él quién estaba manejando”, señaló.

A la vez, agregó lo que le contó una vecina de Marcelo. “El viernes por la tarde vio que llegó su chata y se bajaron dos mujeres. Una de ellas era quien venía siempre, su novia, acompañada de alguien más joven. Pusieron la chata de culata y se llevaron todo lo que pudieron”, aseguró. “Queremos saber que está bien y dónde fue, nada más. No me voy a quedar a esperar, no es de apagar el teléfono. Si alguien lo ve que me avise, estamos desesperados”, expresó. Ante cualquier información, contactar al 3413754325.