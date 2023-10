Iba desde Roldán a Rosario, lo asaltaron en la autopista y el destacamento estaba vacío

Si bien cuando se instaló el destacamento policial en el ingreso a la autopista Rosario-Córdoba frenaron los hechos delictivos a automovilistas, este martes por la noche en plena tormenta un hombre que viajaba de Roldán a Rosario fue asaltado bajo la misma modalidad de siempre: le arrojaron un objeto que le reventó la cubierta y, cuando se bajó del auto, fue interceptado por tres delincuentes a punta de pistola.

El hecho lo relató la propia víctima, Mariano Paz, al portal Infofunes, donde contó que se llevaron todas sus pertenencias y lo dejaron a la deriva en plena autopista. Incluso, cuando se acercó hasta el destacamento a pedir ayuda, estaba cerrado y sin agentes en su interior.

“Vi que el auto de adelante se movió bruscamente y yo no pude, claro, él había esquivado esa cosa negra enorme que me terminó rompiendo toda la llanta. Al final fui como pude con el auto haciendo ruido por todos lados hasta 27 de Febrero para hacer la denuncia”, relató.

Al ver el destacamento cerrado, luego se acercó a la Comisaría 22 a radicar la denuncia y allí le dijeron que “no servía para nada denunciar el hecho”, y que era mejor tener una constancia de papeles extraviados, que fue lo que recibió de parte del personal policial. “Al final no pude hacer la denuncia, no me preguntaron cuántos delincuentes fueron ni qué se llevaron, ni si yo estaba bien o no, sólo me dieron ese papel sellado para que tramite el DNI y la licencia de conducir, entre otros papeles. La verdad es que me sentí totalmente desprotegido”, expresó.