Imanol Machuca se afianza en la primera división de Unión de Santa Fe

El roldanense Imanol Machuca está pasando por un gran presente en la primera división del fútbol argentino, para su equipo Unión de Santa Fe. En los últimos partidos de la Copa de la Liga fue figura y busca seguir construyendo su carrera profesional. Este domingo ingresó en el segundo tiempo en el partido que su equipo ganó 1 a 0 frente Boca Juniors.

‘‘Para llegar a tener esta oportunidad luche mucho tiempo y luego de lo que fue mi debut me puse como objetivo ser titular en la mayor cantidad de partidos posibles, es así que hoy en día cumplí mi cuarto partido como titular y eso me genera una sensación muy linda y me predispone a seguir dando todo para mantenerme’’, señaló el delantero que comenzó su carrera futbolística en el club San Lorenzo de Roldán en diálogo con El Roldanense.

‘‘En cada entrenamiento busco mejorar, desde lo físico pasando hasta lo táctico. El fútbol de primera división es muy diferente a comparación de la reserva tiene otro desgaste físico y otra intensidad y eso hace que deba estar super concentrado en todos los puntos que engloba a un futbolista’’, explicó Imanol.

Imanol Machuca, por último detalló: ‘‘El director técnico, Juan Manuel Azconzábal, me pide que busque encarar a los defensores y que pueda terminar la jugada, para que de esa manera podamos ser ancho a la hora de atacar y podamos generar que el equipo lleve peligro al área rival’’ y agregó: ‘‘Mi meta es consolidarme en la primera división de Unión y del fútbol argentino’’.