Industriales roldanenses tiran líneas para hacer negocios con Vaca Muerta

El Ministerio de la Producción de la provincia realizó este martes en Rosario, la Jornada de promoción de proveedores de Vaca Muerta – Tecpetrol Proyecto Fortín de Piedra, de la que participaron más de 600 empresas, entre ellas seis firmas roldanenses.

«Me sirvió mucho. Aprendí lo que hacen en Vaca Muerta y me sirvió escuchar a los proveedores directos para ver que no es una tarea fácil sino que es algo muy exigente y lo veo demasiado lejos aunque no lo descarto porque me gusta progresar. Me abrió mucho el panorama. Hice contactos y eso también es positivo», analizó Germán Tesser que produce en la ciudad los generadores Generamas.

«Para la industria santafesina en lo que tiene que ver con la actividad de Oil & Gas fue un día muy importante porque por un lado hubo representantes de Fisfe en una actividad con el presidente de YPF y por otro lado se desarrolló en Santa Fe la jornada que tuvo como epicentro a la empresa Tecpetrol de Techint con referentes de la misma. Quiero agradecer al Ministerio de Producción de Santa Fe por el trabajo realizado y por la convocatoria y también a los participantes del gobierno nacional en la actividad. Como integrante de la Mesa Pyme Santafesina de Petróleo y Gas que arrancamos en noviembre, tener hoy presentes casi a 600 personas para nosotros es muy importante, marca que hay una gran expectativa de industriales santafesinos por conocer del negocio y marca también la necesidad de generar nuevos negocios frente a una disminución en los canales tradicionales», dijo por su parte Román Guajardo, miembro permanente de la Mesa de petróleo y gas.

Otro de los empresarios locales que participó del evento en Rosario fue Alejandro Vita de Deckar: «Hoy en la jornada de promoción de proveedores de Vaca Muerta quedó claramente expuesta la masividad del proyecto y el impacto demográfico que tendrá en dicha región. Estimaciones indican que se requerirán 100.000 camas en los próximos cinco años. Esta demanda de viviendas y complejos habitacionales exige que se implementen sistemas constructivos innovadores y eficaces. Nosotros como proveedores de la industria de la construcción, a través de nuestras dos unidades de negocios, Deckar Revestimientos y Celuton Tecnología de Hormigón Celular, la consideramos una excelente oportunidad para ofrecer nuestros productos y construir viviendas de calidad en menos de 90 días», señaló.

La ministra de Producción, Alicia Cicliani, rescató la iniciativa de su cartera para asistir a las pymes locales que buscan desarrollarse como proveedores en una de las pocas actividades en expansión en la economía argentina. «En el campo, la minería y el desarrollo de Vaca Muerta hay posibilidades de negocios para las empresas y queremos ayudarlas a insertarse en esa cadena de negocios», dijo la funcionaria, quien en la apertura de las jornadas anticipó que en breve se anunciarán vuelos directos de Rosario a Neuquén.