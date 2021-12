Inquilinos violentos: les pidió que sacaran el auto de su vereda y respondieron con cascotazos y golpes

Una mujer fue brutalmente agredida cuando solicitó a los inquilinos de la casa lindante a la suya que corrieran el auto de lugar, ya que habían estacionado sobre su vereda. Ocurrió el domingo en barrio La Posta, y la damnificada debió ser atendida en el Samco por una herida en la cabeza. “Salieron a golpearme, me sacaron el celular, lo tiraron y me partieron un ladrillo en la cabeza”, contó Daniela a El Roldanense.

Según se desprende de su relato, su familia fue acorralada y no podían llamar a la policía, hasta que su hija encontró el celular. “Me apedrearon el auto, quisieron golpear a mis dos hijos, estábamos solos y sin ayuda de nadie. Eran muchos, los hombres me querían pegar, las mujeres me rompían el auto y una menor me decía que si venía la policía a ella no podían tocarla”, describió. En estado de shock, logró subirse a su vehículo y conducir hasta la comisaría para detallar lo acontecido.

Con mucho dolor y la cabeza sangrando, fue enviada al hospital de la ciudad, donde le hicieron unas primeras curaciones de la herida. Allí le dijeron que lo mejor era que viajara a Rosario para que fuera mejor atendida, pero no la podían trasladar.

“Los agresores siguieron en el lugar. Nos sentimos solos, a nadie le importó nuestras vidas”, dijo, y agregó que los inquilinos de esa casa se retiraron después de cinco horas de los sucesos. “No hubo ninguna solución. Yo fui escudo de mi hija mientras mi nene adentro gritaba y pedía que no me maten”.

Horas más tarde debió ser atendida nuevamente en el Samco, ya que continuaba con dolores. “Me limpiaron la herida, aplicaron un calmante y me mandaron a mi casa. Y me dijeron que, cuando pueda, viaje a Rosario para hacerme estudios en la cabeza”, señaló.

A la vez, subrayó que no es la primera vez que sucede un hecho de este tipo con los diferentes inquilinos del lugar y que ya realizó la denuncia policial correspondiente. “Hice todo lo que estaba a mi alcance. Ahora recibo amenazas de muerte hacia mí y mis hijos para que la levante”, manifestó.