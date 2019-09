Instituciones de Roldán, presentes en masiva marcha contra los ajustes en discapacidad

El Monumento Nacional a la Bandera fue escenario este jueves por la mañana de una masiva marcha con la que Rosario y varias ciudades de la región, entre ellas Roldán, se sumaron a la movida nacional contras los ajustes en discapacidad.

Convocada por la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis), cientos de instituciones y prestadores reclaman la efectiva derogación de la resolución Nº 1231/19 , que restringe y complejiza los tratamientos destinados a las personas con discapacidad, reduce las horas de terapia y achica los prestadores autorizados a realizarlas.

“Las políticas que implementó el Gobierno en relación a la discapacidad fue la de sacar pensiones y la de no entregar más pensiones a gente que está esperando, incluso con certificado de discapacidad, además del atraso en los pagos, lo cual afecta a todas las instituciones que trabajan con personas con discapacidad”, contó a El Roldanense Fabián Bugni, integrante del Hogar Santa Cecilia, una de las entidades locales que dijeron presente y remarcó que estos recortes «vulneran los derechos de las personas con discapacidad».

La gran parte de las 28 personas que asisten diariamente al Hogar cuentan con la cobertura del Programa Incluir Salud (ex PROFE), y por eso la situación es crítica: “Además las obras sociales también están en problemas porque el Estado no les hace los aportes y no pueden sostener los costos de las instituciones. Esto resiente todo el sistema”, agregó Bugni.

El reclamo no es nuevo, sino que el año pasado y para la misma fecha, había tenido lugar otra masiva convocatoria de las entidades y profesionales que trabajan en el rubro, para visibilizar la misma situación. Instituciones de Roldán también habían acompañado en ese momento.