Intensos operativos para dar con el roldanense Marcelo Molina: hay tres detenidos en la causa

El roldanense Marcelo Molina, de 42 años, fue visto por última vez el pasado 3 de enero y en la tarde de este martes se realizaron intensos operativos para dar con su paradero en los alrededores del barrio cerrado Kentucky, Funes y zonas aledañas: hay tres detenidos en la causa que investiga Fiscalía, apareció su camioneta, aunque de él no hay novedades.

A partir del pedido de paradero de Molina hecho de manera oficial por la Justicia, desde el Centro de Monitoreo de Funes realizaron búsquedas de la camioneta Saveiro blanca en la que se trasladaba, y dio resultado positivo, es decir, fue detectada teniendo movimientos en Funes luego de la fecha en que Medina desapareció, según informaron desde el municipio de la vecina localidad.

Esa información fue aportada por Monitoreo a la fiscalía interviniente con imágenes de los ocupantes del rodado.

Entre los procedimientos que se llevaron a cabo el martes, hubo un allanamiento en un predio cercano a la autopista, en el km 308, adonde se encuentra trabajando el equipo argentino de Antropología Forense en busca de rastros de la persona buscada.

Se tomó conocimiento que habría tres detenidos en esta causa y que se logró secuestrar la camioneta Saveiro y una moto del hombre buscado, que estaba escondida en el predio mencionado.

Desde hace cinco días la familia de Molina no tiene noticias de su paradero, lo último que pudieron conocer es que apareció la la camioneta Saverio en la que circulaba y en la actualidad se encuentra en la puerta de la comisaria sexta de Roldán. Su hermana en diálogo con este medio el martes por la tarde sentenció: “Tengo un presentimiento feo”.

El caso esta a cargo del fiscal Marcelo Vitola. Quien pueda brindar datos sobre su paradero, pueden comunicarse a los teléfonos 3413-553457 (Erika) o al 3413-754325 (Silvia).