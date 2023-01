Inversiones y un cuerpo activo más amplio: los planes de Bomberos para este 2023

Luego de la intensa actividad que tuvieron que afrontar durante el año, los Bomberos Voluntarios de la ciudad cerraron el año con un balance positivo en lo que hace a números. Es por eso que la institución, una de las más tradicionales y pujantes de la ciudad, piensa en nuevos proyectos de cara al año que comienza. Su presidente, Walter Turi, hizo un repaso de lo que dejó el 2022 e hizo referencia a qué inversiones o proyectos se pueden esperar de aquí en adelante.

“La institución cerró bien el año financieramente, se han hecho las inversiones que se necesitaban en lo que hace a compra de equipamiento y se terminaron los vestuarios de mujeres con todo completo”, explicó a El Roldanense. “Económicamente estamos muy bien, seguimos invirtiendo y hay un montón de proyectos para este año”, aseguró. En ese orden, dijo que se va a necesitar mucho más dinero, aunque ya comenzaron a pensar de qué manera obtener más fondos.

Al igual que sucediera en años anteriores, el cuerpo activo de bomberos creció en cantidad. “Este año se van a sumar dos bomberos más, que se recibieron hace poquito tiempo, y tenemos 12 aspirantes que, si Dios quiere, se recibirán a finales del 2023. El cuartel sigue creciendo”, explicó Turi. Con la incorporación de estos dos nuevos nombres, el plantel de operarios será de 44.

Si bien evitó ser específico al hablar sobre los nuevos proyectos de la institución, dado que estos aún deben ser aprobados por la comisión, admitió que se trata de planes edilicios y de compra de equipamiento y elementos de seguridad. “Se ha pedido una máscara de oxígeno con cámara. Más allá de que nosotros tenemos dos cámaras térmicas, una que va puesta en el casco y otra que es manual, lo próximo que se quiere comprar es una cámara que va en el visor de la máscara”, señaló, y sumó: “Es tecnología de punta y estamos viendo si podemos comprar algo de eso”.

Pensando en los meses venideros, Turi manifestó que la idea es seguir organizando eventos y participar de aquellos a los que son invitados, como las Colectividades. Además, volverá a haber polladas y se organizará el té de cada año, con la esperanza de poder hacerlo de forma presencial nuevamente. “Seguiremos con el binguito, que representa el mayor recurso que tenemos y con el cual afrontamos muchos de los gastos fijos del cuartel”, puntualizó. “Siempre buscamos darle algo a la sociedad, ya que pedimos y pedimos, pero está a la vista en el cuartel dónde se invierte todo”.

La apertura del cuartel en TDS 3, un objetivo a futuro

La comisión de Bomberos retomará el proyecto de construcción de un nuevo cuartel en Tierra de Sueños 3 al inicio del año. En palabras de Turi, es una posibilidad que nunca se dejó de estudiar. “Lo más importante que nos falta conseguir es el factor humano. Solamente nos quedaron seis aspirantes de los barrios Tierra de Sueños 2 y 3, por lo que nos falta conseguir más gente para armar un equipo de, mínimo, 12 bomberos”, aseveró. A la vez, añadió que, si se trata de poner plazos, será para dentro de uno o dos años.

En principio, se buscará un terreno y se decidirá qué construir. “De entrada, lo que se haría es un galpón con vestuarios, para tener una unidad y que los bomberos puedan cambiarse. Es algo que demora, no se hace de un día para el otro”, detalló. “Cuando se arrancó, calculamos que sería para un plazo de tres años. Podemos construir el cuartel y llevar una autobomba, pero si no tenemos a los bomberos viviendo ahí y activos, es lo mismo que si no estuviera”.

“No es tan fácil. Hoy en día, ser bombero voluntario representa un sacrificio, un compromiso muy grande, y hay que estudiar. No es que vas a un lugar y te dan el título”, manifestó. “En Roldán tenemos un cuerpo amplio, pero hay veces que por motivos de trabajo o porque no están en la zona, se hace difícil convocarlos a todos. Hay que trabajar mucho en eso, en conseguir gente que realmente se comprometa”, argumentó.