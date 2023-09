Jaeggi: “Son concejales que, o no trabajan, o no conocen ni recorren la ciudad”

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Roldán Luciano Jaeggi, se manifestó esta mañana en relación al proyecto impulsado por los concejales del Bloque del PJ, quienes ingresaron una minuta de comunicación en la que solicitaron al Ejecutivo que “realice las gestiones para que el transporte urbano reincorpore en su recorrido al barrio Villa Flores”.

En ese sentido, Jaeggi explicó: “Hace un mes que estamos brindando servicio de transporte urbano en Villa Flores. No se que pensar de estos concejales, o no van a trabajar o no conocen ni recorren la ciudad”.

“Los concejales Abo Hamed, Mateo y García del Bloque Justicialista no quieren a Roldán. Durante meses han paralizado el tratamiento de proyectos que son importantes para el crecimiento de la ciudad, como por ejemplo la radicación de empresas en el Parque Industrial”, señaló el secretario de Gobierno.

“Hay firmas que hace meses esperan una respuesta para instalarse en la ciudad. Son industrias que quieren invertir y que van a generar decenas de puestos de trabajo, y empleo genuino para los jóvenes roldanenses», valoró.

«Hacen daño”, afirmó Jaeggi y agregó: “No se puede gestionar con una oposición que constantemente pone palos en la rueda, que le da la espalda a los vecinos”.