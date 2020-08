Jardines de Roldán en la carpa negra frente a gobernación: ‘‘Necesitamos un subsidio acorde’’

Propietarias y docentes de jardines de infantes particulares de Rosario y alrededores realizan todos los jueves una carpa de protesta y visibilización de su situación en la plaza San Martín en Rosario, frente a gobernación, en reclamo de la reapertura de sus locales o bien que el gobierno contemple la grave situación que atraviesan por la pandemia de coronavirus. Roldán dijo presente este jueves.

Cumpliendo los protocolos de distanciamiento y de manera ordenada, las manifestantes se dispusieron frente a la sede de Rosario de Gobernación para plantear sus reclamos a viva voz.

Melisa Belloni, dueña del jardín Corazón de Melón y una de las voces cantantes de la presencia de Roldán en gobernación, contó a El Roldanense: ‘‘Necesitamos que la provincia aclare cuál es nuestra situación. No queremos que se nos pongan en el mismo espacio que las escuelas porque nosotros vivimos una realidad diferente. Estamos preparados para la reapertura, tenemos protocolos, tenemos espacios pequeños, tenemos una matrícula diferente a la de las escuelas. Estamos preparados para el retorno a clases».

Belloni, explicó: ‘‘Necesitamos saber si vamos a abrir cuando el sistema educativo lo disponga o si va a contemplar nuestra situación en particular. Porque por un lado la ministra (de Educación, Adriana Cantero) dice que no pertenecemos al sistema educativo, pero por otro lado nos meten en la bolsa con ellos y allí nos vemos perjudicados. Hace cinco meses que no trabajamos, hay más de 100 familias que están sin su fuente laboral en Roldán y muchos niños fuera del sistema educativo de la primera infancia. Lo que necesitamos es claridad’’.

Acerca de la ayuda económica que habían recibido las instituciones explicó que ‘‘fue algo muy pequeño, de 10 mil a 50 mil pesos, pero hay una gran cantidad de jardines que aún no han recibido esa ayuda, que para nosotros es insuficiente. El gasto operativo promedio de un jardín en Roldán es de entre 200 y 250 mil pesos. Entendemos la situación epidemiológica pero si no podemos abrir nuestras puertas, necesitamos un subsidio acorde a la situación, y que nos permita poder pagar los salarios de las docentes’’.

Melisa Belloni, comentó además que en estos momentos hay un aproximadamente un 80 por ciento de morosidad en el pago de las cuotas y ‘‘sólo un 20 por ciento de las familias está pudiendo pagar lo que consideramos una cuota solidaria’’.