Tras su salida de la selección argentina, Jorge Sampaoli apareció de compras por la ciudad Durante la semana pasada fue visto en distintos comercios y no faltaron las fotos con vecinos. Según trascendió, el entrenador se estableció en Roldán a la espera de un llamado.

Durante la semana pasada fue visto en distintos comercios y no faltaron las fotos con vecinos. Según trascendió, el entrenador se estableció en Roldán a la espera de un llamado.

Tras su reciente salida de la selección argentina de fútbol, el entrenador Jorge Sampaoli apareció en Roldán. Durante la semana pasada se lo vio en distintos comercios y no faltaron las fotos con vecinos sorprendidos por su presencia.

La imagen que por estas horas circula en medios nacionales es la del DT con Hernán, empleado de la carnicería ubicada en Bv. Sarmiento en Oroño, tomada el martes por la noche. También fue visto en un supermercado de esa zona y en una verdulería de Bv. López.

Según el sitio Doble Amarilla, Sampaoli espera en la ciudad el llamado de algún club o seleccionado que solicite sus servicios, aunque no se brindan mayores detalles del por qué de su paso por Roldán. Los rumores no se hacen esperar: vecinos aseguran que el casildense, aunque más no sea temporalmente, está viviendo en territorio local.