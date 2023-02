José Corral: “Vamos a ayudar para que todos los roldanenses tengan la mejor conectividad”

El intendente Daniel Escalante recibió en horas del mediodía del jueves a José Corral, ex intendente de la ciudad de Santa Fe y actual director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). De la reunión también participó la diputada Silvana Di Stefano y una gran parte del gabinete de secretarios municipales. Tras el encuentro, se refirieron a la importancia del desarrollo de la conectividad en la ciudad y los programas que se pueden llevar adelante en el futuro cercano.

“Estoy encantado de ayudar a la gestión de Daniel, quien se ha propuesto que Roldán sea una ciudad con la mejor conectividad posible y esté a la altura de la transformación digital”, expresó Corral. “Hay una experiencia que compartimos con el intendente y los roldanenses, a quienes queremos ayudar para vivir mejor”, profundizó. En esa sintonía, apuntó que una idea a tratar sería la posibilidad de brindar aportes no reintegrables para que las licenciatarias puedan brindar un buen servicio.

Corral aseguró que hay diferentes programas de ENACOM sobre los que se está trabajando. “Debemos hacerlo en conjunto y sentar en una mesa a las empresas que brindan los servicios de telecomunicación, desde las grandes nacionales, a las que vamos a ayudar para que las de telefonía móvil brinden un mejor servicio, hasta la llegada de fibra óptica al hogar”, señaló. “El intendente nos contaba que hay barrios que hoy no tienen un buen servicio, por lo que vamos a ayudar para que todos los roldanenses tengan la mejor conectividad. El objetivo es estar a la altura de los desafíos de la época”, añadió.

Por su parte, Escalante agradeció la visita del funcionario y habló sobre cuál fue el objetivo de la reunión. “Estamos trabajando por la conectividad de la ciudad, una de las premisas fundamentales de nuestra gestión y algo que actualmente necesitamos sí o sí y los vecinos nos reclaman día a día”, pronunció. “Sabemos que sin conectividad no podemos desarrollar nuestras tareas, desde lo cotidiano y sobre todo en educación. Los ciudadanos de Roldán deben saber que estamos trabajando para hacer mejoras en torno a esta cuestión”, aseguró.

Di Stefano, en tanto, celebró la realización de la reunión y la calificó como positiva. “Cuando Daniel me contó sobre la idea de mejorar la conectividad, convocamos a José y él vino enseguida. Son políticas que hacen que nuestra ciudad crezca”, espetó, y sumó: “El intendente está pensando día a día cómo podemos mejorar, y el área de conectividad es muy importante. Seguiremos trabajando en proyectos para todos los roldanenses”.

El reclamo desde la intendencia a la gobernación

En la mañana del jueves, la Provincia realizó la apertura de sobres para la reconstrucción de la avenida Miguel Galindo en Funes. “Le acaban de dar a Funes 1500M para hacer una obra, ¿saben cuánto le dieron a Roldán? Cero. Le digo al gobernador y a los ministros que en Roldán viven santafesinos”, expresó Escalante. “Basta de callarnos un montón de cuestiones. Hay que decirle basta a la no gestión, a la discrecionalidad. Me da asco lo que hicieron. Felicito a los funenses por esas obras, pero no les digo lo mismo a los conductores del gobierno provincial”.

“No me callo más la boca porque me cansaron. Señor gobernador, me cansé de pedirle y mendigar audiencias durante un año entero. Me cansé de llamar a sus funcionarios”, señaló. “Y no digo que atiendan a Daniel Escalante, sino al intendente que representa a todos los roldanenses, los que lo votaron y quienes no lo hicieron”, añadió, y cerró: “Estos 10 meses que les quedan de gobierno, pónganse los pantalones largos, porque sino los santafesinos la vamos a pasar muy mal”.