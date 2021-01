Casi sin quererlo empezó a mezclar temas, invirtió sus ahorros en equipos y sueña con ser Dj

A todos en algún momento les toca encontrar su pasión, aquella motivación que te incentiva a aprender y querer mejorar. A facundo le llegó un año atrás y a sus quince años, gracias a un amigo que lo llevó con él a una fiesta y lo introdujo en el mundo de la música. Ahora, el joven roldanense sueña con tocar en fiestas y en un futuro, no tan lejano, firmar contrato con un sello discográfico para profesionalizarse en la carrera.

«Yo arranque sin saber nada y mi amigo me dijo ‘si vos te metés en esto va a ser algo bueno para tu vida’, así que yo decidí darle para adelante. Él me llevo a un evento donde pasó música y ahí me terminó de cerrar la idea y decidí que yo quería ser Dj. Ahora me puse a practicar para poder lanzarme solo», contó Facundo a El Roldanense.

Quien incentivó a que Facundo diera sus primeros pasos en este terreno fue Tomás Manzanares, más conocido por su pseudómino Absalon Music, quien se lanzó como productor de música electrónica cristiana e incluso registró su propio sello discográfico, para dar a conocer sus composiciones y la de otros artistas de la zona. Gracias a su motivación, Facundo encontró la fuerza que necesitaba para animarse a sacar al Dj que llevaba adentro y encarar sus primeros proyectos.

«Me abrí mi propio canal de Youtube para que la gente conozca un poco lo que hago y ahora estoy subiendo enganchados de distintas canciones y practicando, haciendo mezclas de algunos temas para cuando me toque pasar música en eventos. La verdad es que en este último tiempo mejoré mucho», señaló Facundo.

Para mejorar su desempeño, el joven invirtió parte de sus ahorros para comprar equipos nuevos, entre los que se encuentran una computadora, un mixer pequeño que consiste en una mesa de mezclas para manipular señales de audio y su próximo adquisición será la famosa consola usada por todos los disc jockeys a la hora de tocar.

Por ahora, Facundo continúa estudiando en la escuela y también trabaja en un taller de herrería. Su sueño es firmar contrato con una discográfica cuando cumpla 18 años y lanzarse a componer canciones propias. Si bien reconoce que todavía falta para esto, hoy está enfocado en seguir aprendiendo y hacerse de las herramientas necesarias para tener éxito: «por suerte mi familia, mis amigos, todos me apoyan con esta idea y me transmiten buena energía. Espero poder seguir creciendo en esto».