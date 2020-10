Estudia música desde los seis años y ahora saca su primer corte con una productora porteña

La música es un arte que muchas personas buscan como forma de vida. Isaías Rodríguez tiene 20 años, su nombre artístico es Kadel Rodriguez, viene desarrollando su carrera desde hace seis años y en esta cuarentena firmó contrato con una productora de Buenos Aires que lo acompañará para sacar su primer corte.

Isaias en diálogo con El Roldanense comentó: ‘‘La música es mi vida, desde los 6 años me inicié como baterista y estudié ese instrumento mucho tiempo, pero a los 14 años comencé a cantar e incursionar en el trapp y en el reggaeton. Fue muy duro al principio, dado que sufrí por no tener el apoyo de nadie, esa situación me llevo a hacer de todo y comencé a trabajar de diferentes cosas, hasta hoy que vivo de un emprendimiento de casitas infantiles’’.

‘‘El paso del tiempo me enseñó que debía seguir apostando por lo que uno quiere y desea ser. Hace poco firmé un contrato con una productora de Buenos Aires, conocida como Yakanzan Inc. La magia maluco, ellos me enseñaron como conformar buenos versos para hacer un tema, y a partir de eso pude expresar mis sentimientos a través de las canciones’’, comentó el joven.

‘‘Hoy en día disfruto de mi sueño, si bien recién empiezo, con lo que voy obteniendo con mi trabajo logré equipar una pieza para transformarla en mi estudio y con el apoyo de la productora logré poder armar mi primer tema que será estrenado el próximo 13 de noviembre en diferentes plataformas musicales’’, se ilusionó Isaías.