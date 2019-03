Juegos de playa: Tobías Giorgis, abanderado en la ceremonia de clausura

Los jefes de equipo de la delegación argentina decidieron que el roldanense Tobías Giorgis sea el abanderado argentino en la ceremonia de clausura de los IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019.

Giorgis ganó cuatro medallas en estos Juegos en su disciplina, esquí acuático: tres de plata (en salto, overall y figuras) y una de bronce (en slalom).

Además, tiene una gran carrera en el deporte, pese a sus jóvenes 16 años, que incluye ser el actual número uno del ranking mundial en overall y en salto Sub 17, el haber ganado el Olimpia de Plata en su disciplina en 2018, el subcampeonato mundial juvenil en overall y la medalla de bronce en salto en el Mundial Sub 17 realizado en Seseña, España, en agosto del año pasado.

Fue además campeón junior del US Open en overall el año pasado; también en un torneo por invitación realizado en Alabama, Estados Unidos, en junio de 2018, para el que clasifican los mejores 7 del ranking mundial; logró el título en el Panamericano Juvenil de salto en rampa y overall, que tuvo lugar en Santiago de Chile, en noviembre del año pasado, y fue tres veces campeón del Australian Junior Moomba Masters (2019, 2018, 2017) y del Sub 17 en overall, en marzo de este año, en, Melbourne).

Se consagró campeón latinoamericano juvenil de salto y overall (en abril de 2018, en Querétaro, México); subcampeón latinoamericano en overall en el Open de mayores (en abril del año pasado, también en Querétaro, México); logró el tercer puesto en overall en los Junior US Masters Sub 18, donde sólo van los mejores del ranking mundial (en mayo de 2018, en Georgia, Estados Unidos); y se colgó la medalla de bronce en figuras en el Abierto de los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, en junio de 2018.

Cuenta además con el record panamericano Sub 17 de salto en el Panamericano de Chile (en noviembre de 2018), con 53,7 metros, y con el record argentino Sub 17 de slalom (4 boyas y media al sexto recorte de soga con velocidad de lancha de 58 kilómetros por hora) y salto en rampa, con 53,9 metros, logrados en el Mundial Juvenil de España, en agosto del año pasado.