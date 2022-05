Juegos Santafesinos: dos instituciones locales serán sede en la competencia que clasifica a los Juegos Evita

Una delegación de la organización de los Juegos Santafesinos en el departamento San Lorenzo visitó la ciudad en la primera semana de mayo y, tras una reunión con el intendente Daniel Escalante y una recorrida por las instituciones de la ciudad, designó a dos de ellas como sedes. El instituto Paul Harris albergará los torneos de vóley y handball, en tanto que en el gimnasio de la escuela Juan XXIII se jugará al ajedrez.

Si bien la etapa actual implica el comienzo de la competencia, en el horizonte aparecen los Juegos Evita, que se realizarán durante el próximo octubre en la ciudad de Mar del Plata tras dos años en los que no se llevaron a cabo por el contexto de pandemia. Es decir, un buen desempeño en equipo o de forma individual podría hacer que, desde Roldán, los participantes accedan a la etapa regional o provincial. Y desde allí, los mejores saltarán a la gran cita nacional.

“La elección de estos lugares es para la rama que comprende las ciudades de Roldán, Luis Palacios, San Jerónimo y Carcarañá”, explicaron fuentes de la Municipalidad a El Roldanense. “El handball y ajedrez serán sub 14 y sub 16. El vóley, sub 15 y sub 17. Se presentaron chicos de esas edades de todas las escuelas de Roldán, tanto primarias como secundarias”, agregaron. Los torneos tendrán lugar durante el mes de junio y, así como en Roldán se desarrollarán estas actividades, Carcaraña tendrá atletismo y chicos de Roldán viajarán hacia allá.

Según explica la página oficial del gobierno provincial, los Juegos Santafesinos “estipulan la participación de 80.000 deportistas de las 365 localidades que tienen nuestros 19 departamentos, con 1.014 escuelas, más de 500 clubes y 35 federaciones y asociaciones deportivas”. Incluso, especifica que habrá 46 disciplinas en total, entre “las convencionales y las adaptadas para personas con discapacidad”. Se trata del inicio, pero los chicos bien pueden imaginarse en los Evita, una competencia creada en 1948 que disputaron grandes deportistas argentinos.