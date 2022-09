Kevin Ortiz: “Estoy feliz de renovar, este es el lugar donde quiero estar”

Con el paso de los partidos y el transcurrir del torneo, se tornó habitual verlo a Kevin Ortiz en el once titular de Rosario Central. El futbolista roldanense supo conquistar su lugar en el primer equipo y conservarlo, al punto de que firmó en las últimas horas la renovación del contrato que culminaba a finales de este año. Ahora, seguirá ligado al club auriazul hasta diciembre de 2024.

“Estoy contento, feliz de renovar. Es el lugar donde quiero estar. Gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo y estamos todos felices”, dijo a El Roldanense el mediocampista local que hizo su debut en febrero pasado, cuando ingresó cerca del final en un partido como visitante ante Arsenal.

En este campeonato, fue titular por primera vez ante Tigre y ya no salió, asentándose como titular. “Cada día me voy afianzando más. Me siento cada vez mejor, más suelto, y tengo el apoyo del cuerpo técnico y mis compañeros, algo que es fundamental”, expresó.

Si bien subió a Primera división cuando Cristian “Kily” González era el entrenador, fue con Carlos Tevez como DT que pudo sobresalir. De hecho, convirtió su primer gol oficial ante Argentinos Juniors. Salido de las entrañas del club San Lorenzo local y con pasado en Sportsman, así como en El Porvenir de San Jerónimo, Ortiz hace camino al andar. A Central llegó en 2019, pero la aventura recién empieza.