La colonia de adultos mayores, un espacio donde se funden la risa y la contención

“Vieron que no es tan feo llegar a viejo”, dice una de las alumnas de la colonia de adultos mayores, y suelta una carcajada amplia. Acaba de terminar el juego de la tarde, con el que celebraron el día de la primavera. Formados en dos grupos, debían disfrazar de carnaval con elementos de cotillón a dos compañeras, con la consigna de ir y volver bailando. El look de ambas arrojó un empate y la actividad finalizó en el quincho del polideportivo municipal de Villa Flores, mientras corría el mate y la torta de una punta a otra de la mesa.

“Estamos muy contentas por este espacio que es recreativo, de contención, refugio y acompañamiento, y nos alegra un montón”, cuenta Betiana Odesti, secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, rodeada de las profesoras que dan vida a la colonia. Tal espacio comenzó a funcionar a comienzos de año, se realiza los días martes y jueves de 16 a 18 horas y surgió a partir del trabajo en conjunto con la iniciativa El Deporte va a tu Barrio. “Es un lugar para venir a pasarla lindo”, señala Odesti.

Mariel “Pini” Reijember es la coordinadora del grupo. Junto a ella trabajan otras dos profes, Antonela Ballarini y Carolina Robul. “El trabajo que hacen es muy importante. Realizamos muchas actividades tanto en el polideportivo como fuera, como los encuentros con colonias de otras localidades”, expresa la funcionaria, y asegura que el espacio está abierto a quienes se quieran sumar, sean hombres o mujeres, para compartir vivencias. “Este es un proyecto a largo plazo y tenemos la idea de que sea para todos los roldanenses por mucho tiempo”.

A su lado, Pini se refiere a las actividades que se realizan cada semana, en las que proliferan las risas. “Hacemos gimnasia para mantenernos siempre en forma y conservar la salud en la tercera edad. Hay talleres de expresión corporal, de teatro, y vamos a realizar la murga uruguaya”, describe. Conjuntamente, existen intercambios con otras colonias. Por ejemplo, la de Funes llegó hasta Roldán para celebrar la primavera entre todos, así como la de aquí visitó una de Rosario hace poco tiempo.

“Para nosotras es súper grato. La idea es que ellos vengan acá, se diviertan, sean felices y puedan soltar u olvidarse de los problemas que tiene cada uno en su casa”, complementa Antonela. “Buscamos que acá se realice un encuentro en el que ellos se olviden de todo lo demás. Las risas son sanadoras y eso es lo principal. Tenemos contención, encontramos nuestro lugar acá y siempre priorizamos el juego”, manifiesta, mientras a su lado “Pini” opina en la misma sintonía: “Estamos muy felices, disfrutamos mucho de este espacio y compartimos con nuestras alumnas”.

“Preparamos todas las actividades, pero lo mejor es que a cada una nos deja una enseñanza y un amor en el corazón tremendo”, profundiza Carolina. Luego de cada actividad, realizan una devolución, ya que “no se trata solamente de hacerla y terminar ahí, sino que a la vez hay un seguimiento”. Con la llegada de las altas temperaturas, hay nuevas ideas en el horizonte: las profes ya están preparando la murga uruguaya y, entre todos, acudirán a un evento santafesino de newcom.

Relatos en primera persona

Los adjetivos para calificar a las profes sobran. Divinas, extraordinarias y maravillosas son algunas de las palabras que emplean Cari, Olga, Eva, Graciela y Lilian para describir a quienes se encargar de organizar las tareas de cada día. La colonia es un espacio de diversión, movimiento y esparción, pero por sobre todas las cosas es un sitio en el que conocieron personas. De hecho, comparten momentos fuera del horario específico en el que acuden al polideportivo, y no son pocas las veces en que intercambian mensajes para juntarse a charlar un rato o merendar.

“Hemos podido sumar afectos y ha trascendido la colonia. Realizamos juegos, actividades grupales e interactuamos en cuestiones emocionales que nos fortalecen y ayudan en lo individual y grupal”, admite una de ellas. “A mí me sirvió mucho y los invito a que vengan, ya que es un hermoso tiempo compartido”, suma, mientras las risas y el diálogo continúan unos metros más atrás, y algunas de las alumnas siguen bailando al son de la cumbia y el reggeton que suenan por un parlante.

A la vez, la contención significa salir de la rutina. “Acá se viene a reír, a contener a una compañera que tiene un problema. Me ayuda un montón, sobre todo al salir de casa y compartir las tardes con ellas, sea a través del mate, una charla, un cuento o actividades como leer y bailar”, manifiesta una de las compañeras. Incluso, admiten que la colonia sirve para combatir la soledad. “Ya no me siento sola. Volví a bailar, por eso agradezco muchísimo. Está bueno, nos ayuda a estar bien emocionalmente, a conocernos e integrarnos”, añade otra.

Falta poco tiempo para que se inaugure la temporada de pileta y comenzarán las actividades de aquagym. En el pasado, han ido a leer cuentos a jardines y ocuparon el tiempo con talleres y viajes, como cuando visitaron en grupo las termas o el acuario. “Es algo re lindo recuperar este espacio, en el que siempre estamos activas y nos encontramos”, valoran, casi a coro. Y también destacan la posibilidad de compartir momentos con contingentes de otras localidades. “Estar en movimiento nos ayuda mucho, dado que por ahí sucede que muchas de nosotras estamos muy sedentarias”.

Para graficar la situación, una de ellas realiza una metáfora. “Acá hay cuatro motores que son las profes, mientras que nosotros somos los vagones. Siempre se los digo. Si no fuera por ellas, sería muy diferente”, dice quien acaso sea la más joven de todas, en un grupo muy heterogéneo y de edades variadas. “Esta colonia no la cambio así llueva, truene o lo que suceda. Los martes y jueves estoy acá, ya que me cambió totalmente y es un cable a tierra”, asegura, en tanto se mezclan la risa y la emoción. La colonia como un espacio de diversión, pero también de contención.