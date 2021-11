La deportista roldanense que tiene el sueño de llegar a Paris 2024 y busca sponsors para seguir remando

Existen momentos en la carrera de un deportista que invitan a seguir, a empezar de nuevo para volver a ser. Es el caso de Chiara Gutiérrez, la canoísta que vive en Roldán hace cinco años y que, tras la frustración de no alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, decidió alejarse de su pasión. Sin embargo, durante 2020, en medio de la pandemia, decidió relanzar su carrera. Entrenaba como podía, remando arrodillada en la pileta de su casa. Hoy lo hace en las aguas de Puerto Roldán, se plantea objetivos grandes y busca sponsors que la ayuden a solventar su carrera.

A sus 19 años, Chiara mira hacia atrás y descubre lo cosechado. Alcanzó un primer puesto en su primer Sudamericano, allá por 2016 en Valparaíso, Chile. Era la primera vez que competía fuera de Argentina. Más tarde, volvió al país trasandino y se subió al podio en los Juegos Odesur de Santiago, visitó República Checa para los Olympics Hopes (esperanzas olímpicas), fue segunda en Uruguay 2017 y tercera en Buenos Aires 2018, y tuvo la posibilidad de visitar Barcelona, donde no pudo acceder a los JJOO de la Juventud. El actual es un momento de renovación, ya que el fin de semana viajará a Buenos Aires para clasificar al Sudamericano de Uruguay.

“Son muchas horas de entrenamiento, tanto en el bote dentro del agua como también en el gimnasio, trote, etc. Yo entreno de lunes a sábados en promedio entre tres y cuatro horas diarias, dependiendo los días de entrenamiento”, señala a El Roldanense sobre su rutina. “A esto hay que sumarle el cuidado en la alimentación, ya que es fundamental en la vida del deportista”, añade. Además, está estudiando el profesorado de educación física en el ISEF de Rosario, y asegura que la modalidad online del contexto actual la ayudó para contar con más horas de entrenamiento.

En lo que tiene que ver estrictamente con los sponsors, Chiara ya cuenta con uno y se encuentra en la búsqueda de nuevos apoyos. “El primero es Európtica Roldán, que desde el primer momento en que lo contacté me abrió sus puertas. Martín, el dueño, es deportista y entiende todo el esfuerzo y sacrificio que conlleva el alto rendimiento”, explica. A su vez, dice que unos amigos le aconsejaron armar un flyer para llegar a más personas. “Estoy muy sorprendida y agradecida ya que en muy pocas horas tuvo un gran impacto en las redes sociales”, dice.

Mientras se encuentra abocada al relanzamiento de su carrera y busca seguir remando, se plantea objetivos inmediatos y otros a lo grande. “Mi objetivo de corto plazo es poder clasificar al Sudamericano de Uruguay. El año que viene hay un proyecto de un posible Panamericano, y mi sueño mayor es poder competir en los próximos Juegos Olímpicos, que van a ser en Paris 2024”, asegura y se ilusiona.

Dentro de la disciplina, cuenta con sus referentes. Una de ellas la alentó a continuar con su vida en el canotaje. “Tengo varias, como Nevin Harrison, de Estados Unidos, y Sophia Jensen, de Canadá. Pero hay una en especial que es la que más me marcó en esta carrera deportiva por su técnica, su fuerza y su manera de remar, Laurence Vincent Lapoint, también canadiense”, cuenta y profundiza: “Tuve la oportunidad de charlar con ella gracias a las redes sociales. Gracias a la ayuda del traductor, ya que no soy tan buena con el inglés (risas), me hizo repensar sobre diferentes cuestiones que vivimos los deportistas. Incluso, intercambiamos fotos de nuestros perros, fue muy lindo la verdad”.

Hace más de un año que retomó la rutina del día a día subida a su canoa. Ahora, siente de cerca la adrenalina de volver a competir. El deporte en el que comenzó a sus 13 años es parte nuevamente de ella. “Les comparto mi Instagram, @chiarigutierrez_, y mi número de teléfono, 3413906376, en caso de que alguien se quiera contactar conmigo”, agrega como corolario. Ella quiere seguir remándola y busca apoyos que la ayuden a llegar a la meta.