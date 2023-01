La diputada nacional Victoria Tejeda visitó Roldán y localidades de la zona

La diputada nacional radical Victoria Tejeda estuvo este martes en Roldán. Llegó a la localidad por primera vez desde que asumió su cargo, aunque viene trabajando en conjunto con el intendente Daniel Escalante con quien forma parte del mismo grupo político conducido por el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro, y junto también a la diputada provincial Silvana Di Stéfano.

“Estoy muy contento de poder recibir a Vicky y a Silvana. Es la primera visita oficial que nos hace desde que es diputada nacional, si bien estamos en permanente contacto con ella con muchas de las gestiones que estamos haciendo con Nación desde diciembre de 2021 para traer obras para la ciudad”, confió Escalante y agregó: “Es una ciudad que conoce mucho porque la ha recorrido en diferentes oportunidades desde que es diputada provincial. Es un orgullo para nosotros los radicales tener una diputada con el compromiso y el trabajo que hace ella”.

Por su parte, Tejeda destacó la labor de Escalante al frente del municipio: “Esta ciudad tiene que repuntar después de tantos años de desidia y lo vemos con el ejemplo de austeridad que tiene Daniel. Es una ciudad que seguramente vamos a empezar a reconocer a nivel provincial y nacional”, señaló.

También se refirió a la realidad “compleja” por la que atraviesa la provincia don dos temas puntuales: inseguridad y sequía. “Si no llueve este fin de semana, hasta mitad del año que viene vamos a tener problemas porque no van a ingresar dólares al país, el sector productivo está fundido, y lo que estamos exigiendo son medidas acordes a la realidad y no tomadas desde un escritorio en Buenos Aires. Hay que salir a recorrer y embarrarse los pies”, reclamó.

“Venimos trabajando con Silvana, Maxi y diputados del norte, recorriendo todas las localidades del norte santafesino que es la zona mas perjudicada. Allí no hay agua, hemos solicitado el apoyo a nivel nacional y provincial y no medidas paliativas. Necesitamos que el sector siga produciendo y pueda volver a invertir porque después esas riquezas las vemos invertidas en nuestras pequeñas localidades”, agregó.

En tanto, Di Stéfano realzó la labor de Tejeda a nivel nacional e hizo hincapié en su trabajo en el territorio: “Es una legisladora que está presente en todas las localidades, y eso es algo que nos distingue como grupo de trabajo, junto con Maxi Pullaro hemos estado presentes en el lugar donde sucedes las cosas, en conflictos laborales, cerca de los docentes y directores, junto a instituciones. Gestionando juntos es el camino”.

Luego de su paso por Roldán, Tejeda también mantuvo reuniones con los mandatarios de San Jerónimo y Carcarañá, en tanto que recorrió obras también en esas localidades.