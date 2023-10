La dueña del perro de TDS 3 se defiende: “Se ha escapado alguna vez, pero es totalmente inofensivo”

Tras la viralización de la denuncia de un grupo de vecinos que alertaba sobre la presencia de un perro que atacó a otras mascotas en Tierra de Sueños 3, la dueña del animal en cuestión se defendió en diálogo con El Roldanense. “Nunca le gruñó ni atacó a nadie. Sí se me ha escapado alguna vez porque le gusta correr, oler, le llaman mucho la atención los teros, y es totalmente inofensivo”, contó en primer lugar. “Es mestizo, no pitbull puro, algo que lo hace mucho más tranquilo. Es un animal bueno, cachorro, todavía no cumplió los tres años”, señaló.

En paralelo, dijo que el animal juega con su hijo de 11 años y dio su versión de los hechos por los que fue denunciada. “Cuando lo sacamos a pasear al lago con correa, arnés y bozal, pasamos por la puerta de la casa del vecino que nos denunció. Este señor tiene el alambrado de su casa roto, su perra se escapa y ataca o ladra a los perros que pasan caminando”, argumentó. “Es algo que pasó varias veces, habiendo increpado a nuestro perro. Gracias a que lo teníamos atado, como corresponde, nunca pasó nada”, expresó.

“El día 25 de abril que se nos escapó fue de muchas visitas por un cumpleaños y el portón estaba mal cerrado. Agarró la calle y fue a la casa de mi vecino. Encontró a la perra, empezaron a ladrar, se metió por debajo del alambrado y peleó con ella”, manifestó. Según contó, en ese momento ella estaba quebrada por un accidente doméstico y no pudo ir a buscar al animal, algo que sí hizo su hijo. “Fue con la correa, saltó el alambrado y lo rescató. ¿Cómo podría un nene dominar al perro así si fuese tan agresivo?”.

Al continuar con su versión, la dueña del perro apuntado explicó que en ese momento se interesó por el estado de la perra atacada. “Pasó el tiempo y el último sábado se volvió a escapar. Vino una visita y dejó mal cerrado el portón, es un accidente que a todo el mundo le puede pasar”, describió. A la vez, destacó que en esta oportunidad ella y su familia salieron detrás de su mascota y separaron a los animales al instante, “por eso en las fotos se ve que no hay grandes mordidas ni lastimaduras”.

“Esta segunda vez, él me habló y me mandó audios. Le dije que fue un accidente, que es algo que nadie quiere que pase y le pedí disculpas. Lo único que quería era pelear, por eso yo terminé la conversación. Le contesté ‘hace lo que quieras, me haré cargo’”, explicó. “Tengo testigos que pueden avalar mi versión, es una exageración total como están injuriando y mintiendo”, esgrimió, y puntualizó: “Me parece horrible que me estén exponiendo y sacando fotos del frente de mi casa cuando no es nada que ver a la realidad”.