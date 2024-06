La escritora roldanense que fue finalista de un concurso y publicó su primer libro de cuentos

Eran tiempos de pandemia cuando Julia Sánchez, roldanense por adopción, se propuso desempolvar viejos cuentos que había escrito para participar del concurso narrativo Manuel Musto. Con mayor tiempo libre del que acostumbraba, comenzó a corregir aquellos textos y escribió otros tres relatos para completar la obra. Su producción fue una de las finalistas, por lo que decidió enviarla a la editorial Brumana, que la publicó. Los cuentos se transformaron en “Karaoke para principiantes”, un libro que este miércoles 5 de junio se presentará en Rosario.

“Tenía muchos cuentos ya escritos y armé el libro para participar del concurso, que establecía una cierta cantidad de páginas. Entonces, me puse a seleccionar lo que había guardado”, contó Julia en diálogo con El Roldanense. “No están incluidos todos los que había hecho anteriormente, sino que fui eligiendo y corrigiendo. En su momento no los había hecho para un libro. Sumé tres o cuatro que son nuevos, escritos específicamente para terminar de armarlo y que los relatos tengan una armonía, si bien no tienen una misma temática”, explicó la autora.

En su momento, el curso de escritura narrativa que realizó hace 11 años con Marcelo Scalona significó para ella un regreso a las fuentes, a la afición por la escritura. “Allí escribí varios cuentos, algunos de ellos están en el libro, y luego seguí haciéndolo. Publiqué algunas contratapas en Rosario 12 y otros escritos en antologías”, describió. “Siempre me gustó escribir, lo hago desde chica. Me encanta leer, aunque lo dejé de hacer cuando empecé a estudiar abogacía. Retomé el hábito a partir del taller y volví a escribir cuentos o notas cortas. Escribo con algo de humor”, detalló.

Aún cuando se trata de un libro de cuentos, Julia especificó que no está destinado a chicos, sino a un público más grande. “Mucha gente me lo pregunta, pero el libro es para adultos, quizás para adolescentes o mayores de 16. Tiene algunas escenas subidas de tono”, argumentó riendo. “Se trata de historias de relaciones humanas de varios tipos, generalmente amorosas, y de distintos puntos de vista. El tono que se puede encontrar allí es de humor, con algo de dramatismo”, destacó Sánchez, quien vive en la ciudad desde el año 2013, cuando se mudó al barrio Tierra de Sueños 2.

“El nombre es algo irónico, ya que el karaoke es básicamente amateur y allí no hay profesionales. No me refiero al que se hace en un cumpleaños o una fiesta entre amigos, sino a los bares de karaoke”, explicó en un principio. “Siempre me pareció un espectáculo extraño que no me gusta, pero a la vez me llama la atención. La gente se sube a un escenario a reproducir un hecho artístico que no se hace con otras ramas, como por ejemplo una persona no pinta un cuadro famoso a ver cómo le sale, o no actúa un pedazo de película”, señaló.

Las narraciones de los cuentos, aseveró Julia, tienen mucho de “pop decadente” y diferentes vinculaciones a ese estilo de música. “Me gusta el estilo de la Britney Spears pelada, no la del brillo, algo más bajo y de perdedor. Es por eso que, en la tapa, se ve el micrófono un tanto gastado y grasiento. El título es un resumen de esa estética, replicada en el tono del libro”, profundizó. “Fue un proceso súper largo, hay cuentos que fueron escritos hace más de 10 años. Primero que nada me tiene que gustar a mí, es un filtro que tengo”, añadió.

Con el libro impreso en sus manos, no descartó hacer una presentación a nivel local. “Me encanta Roldán. Estaría bueno hacerlo también acá”, aseguró. “Siempre quise publicar un libro y encontré el momento en pandemia. En el ritmo de la vida normal y cotidiano, no sé si hubiese encontrado el rato para hacerlo”, esgrimió. “A nivel personal, es una gran alegría. Verlo y poder agarrarlo no es lo mismo que todo el proceso previo. Me pone re contenta y es el gran hito que logré en el año”, contó.