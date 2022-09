La escritora roldanense que no se animaba a publicar sus textos y lanzará su segunda novela

María Eugenia Hag siempre está escribiendo. Lo hace frente a su computadora, cuando deja volar su imaginación, o en otras actividades cotidianas en las que piensa cosas que luego volcará a su redacción. Después de años en que sus producciones quedaban guardadas para sí y no escapaban a su privacidad, se animó a abrir su capacidad literaria. De tal forma lo hizo que, luego de publicar su primer libro a fines de 2021, acaba de enviar a la editorial el borrador de lo que será su segunda obra.

“El segundo libro es una novela romántica como el primero. Está basado en hechos reales. Si bien tomo una historia que fue verídica, tiene mucho de imaginación propia”, describe a El Roldanense desde el patio de su casa, durante una de estas tardes primaverales de invierno. Absorbió parte de hechos que tuvieron su cauce real y agregó ficción a su relato para la nueva creación, denominada “Lazos” a la espera de que los editores confirmen el nombre o le propongan uno nuevo.

Ambas obras no tienen relación entre sí. Es decir, son dos historias diferentes en el mismo género. La escritura del segundo le demandó poco más de un año, y asegura que el proceso fue más difícil que con el primero. “Al tratarse de una historia real, lo primero que quería retratar eran los sentimientos de los protagonistas. Me fue muy difícil narrarlos, lo que yo quería priorizar, porque estaba hablando de una persona conocida”, asegura. “Muchos actores de la novela son personas cercanas, con las cuales tengo lazos” señala. De allí el nombre.

Si esta vez la escritura tuvo un costado más intimista, “Amar en tiempos de pandemia” estuvo marcado por la incertidumbre. La escritura como válvula de escape a una realidad sin muchas certezas. “Trabajo en un jardín de infantes y nos vimos imposibilitados de abrir durante todo el año”, recuerda. “Con mi hermana que vive en Rosario ya no sabíamos qué hacer además de las videollamadas. Le empecé a contar lo que estaba haciendo a ella y a mi cuñado. Les gustó y me empezaron a insistir con que publique”, narra. La tapa del libro fue un homenaje hacia ellos: “Me hicieron dar cuenta de que podía publicar lo que hacía”.

“El libro tuvo buena llegada. No esperaba demasiado al momento de escribirlo. Cuando lo envié a la editorial, les dije que quería hacer 50 ejemplares”, rememora. Pronto entró en consideración de que hacía falta encargar algunos más. “Con el tiempo, tuve que ir aumentando dado que se estaba vendiendo bien. Además, les regalé libros a las personas que me habían acompañado en el proceso”, argumenta. Y en el camino, las muy buenas críticas que recibió la empujaron a ir por más, a continuar con la preparación del segundo.

Durante esa producción que acabó en “Lazos”, su crecimiento como escritora la llevó a participar de un certamen realizado en Colombia, en el que su relato quedó seleccionado junto a otros 29 entre más de 600. “Se trataba de escribir sobre violencia de género. Hice un relato que debía ser muy corto, de cinco páginas, y gané”, expresa con entusiasmo. “Va a salir un libro en homenaje a una escritora colombiana que sufrió violencia durante su vida”, explica y, más allá de no conocer la fecha estimativa de publicación, dice que le enviarán un ejemplar de regalo.

La novela histórica o romántica es la que siempre le gustó leer. Es por eso que escribió dos libros sobre ese género literario, aunque no descarta explorar nuevos horizontes en un futuro. Más allá de que no escapa a mirar series en Netflix, dice que ver televisión nunca le gustó tanto como sentarse con un libro en sus manos. “Desde chica que es así. El mejor regalo que me podían hacer para Navidad o el Día del Niño era un libro”, cuenta María Eugenia, la escritora roldanense que de un momento a otro abrió su talento y pronto publicará su segunda obra.