La familia que montó una carpa en la plaza sigue sin encontrar lugar donde vivir

Carolina y sus dos hijos menores de edad, aun no encuentran un lugar donde vivir. Se trata de la familia que hace un mes instaló una carpa en la plaza de Villa Flores mientras buscaba un sitio donde poder asentarse.

“A los lugares que fui reboté o no me quisieron alquilar, sigo sin tener un lugar fijo, pido por favor que alguien me ayude. Sólo quiero un lugar donde estar tranquila”, publicó en Facebook.

Luego, en diálogo con El Roldanense sumó que se quedó sola con sus dos hijos y que por el momento está en la casa de una vecina, aunque no claudica en su intento por encontrar un lugar propio.

“Nadie tiene una casa a prestar, entonces necesito una económica que pueda pagarla. Busco algo que no pase de los $5000 y tampoco cuento con garantía o recibos”, sumó.

Carolina se dedica a hacer manualidades y venderlas en las plazas y las ferias, por eso no cuenta con recibos de sueldo fijos que puedan servirle de respaldo.

Por último, manifestó que sigue en contacto con los chicos que armaron la movida para construirle una casa, aunque señaló que sin un terreno, se complica la iniciativa.