Una voz de oro: la joven roldanense que ganó el primer puesto en la gala anual de streamers

La situación no escapaba a lo cotidiano para Giovana Sanfilipo. Había prendido su canal de Twitch y comenzó a cantar, como hace la mayoría de las veces. En medio de la interacción con su comunidad, entonó Shallow, de Lady Gaga, y alguien que la estaba observando grabó un fragmento que quedó archivado entre los clips de la plataforma. Ese video, el que exhibía a la joven de Roldán desenvolviendo su voz, la llevó a los Coscu Army Awards (CAA), la gala de premiación a streamers más grande de todo el país, en la que ganó el Picante de Oro a “mejor voz del año”. De la computadora de su casa, a codearse con Martín Disalvo, “Coscu”, uno de los influencers más reconocidos y amigo de diferentes personalidades, como Lionel Messi o Ibai Llanos.

“Desde chiquita, siempre me gustó cantar y hasta hoy en día es lo que más amo”, dice ella, creadora de contenido en su canal “Giovi Sanfi”, a El Roldanense. Igualmente, no sabía que estaba nominada y tampoco había enviado material para que se viera su arte, sino que los clips de Twitch hicieron su trabajo. “Los CAA es un evento que se realiza cada año desde el 2018 en la ciudad de Buenos Aires. Coscu entra y mira transmisiones de diferentes personas y los clips que quedan en la plataforma. Se basa en eso para nominar a los premios”, describe.

La terna en la que fue premiada se incluyó por primera vez este año en las categorías de música y arte escénico, entre las habituales de mejor jugador de diversos juegos como Counter Strike o League of Legends. El evento, que condecora a los ganadores con los Picantes de oro y plata, le dio el primer lugar a la streamer local. “Esto busca motivar a las personas dentro de la comunidad a superarse a sí mismos. Algunos forman grandes amistades y no se compite a muerte por un premio, sino que se intenta alentar al streamer para que entretenga a su gente”, cuenta.

Más allá de la importancia de la celebración y de que asegura que todos aquellos que consumen Twitch miraron la gala, esa noche Giovana estaba cenando con su abuela cuando la invadió la sorpresa. “En el momento en que apareció un clip mío cantando en la nominación, me explotó el celular de mensajes. Los chicos de mi comunidad, los de la comunidad de mi novio y mis amigos nos avisaron que estaba nominada”, narra. “Cuando entré a la transmisión, dijeron que había ganado el primer puesto y me llamaron a retirar el Picante de oro al escenario”, recuerda. En ese momento, la organización se percató de que no le habían acercado su invitación.

“El primer premio es para Giovi Sanfi, que la rompió toda”, dijo Coscu sobre el escenario. Tras el anuncio, el novio de Giovana, el principal impulsor de su actualidad como streamer, recibió un llamado desde el interior de la gala que ofrecía disculpas por no comunicarse con ellos previamente. De cualquier modo, ella no se quedará sin su cetro, sino que lo tendrá en sus manos el próximo 6 de enero, cuando viaje a Buenos Aires y se lo acerquen al hotel en el que se aloje.

Fue precisamente su novio, que en la plataforma de video utiliza el usuario “p0me”, quien la ayudó a dar sus primeros pasos en el ambiente. “Él streamea con juegos. En un principio, yo iba a la casa y, cuando se iba a bañar, yo me quedaba en la computadora”, rememora. Del otro lado de la pantalla, los viewers la alentaban a jugar, a lo que se negó por desconocimiento, pero dio rienda suelta al canto y a su voz. “Muchos me dijeron que tenía que hacer un canal propio para cantar, pero me daba vergüenza. Yo decía ‘no, nadie hace eso en Twitch, no va a garpar, nadie va a venir a verme, a nadie le interesa eso sino que miran juegos’”, dice, pero fue un camino de ida.

En 2019, él la ayudó a abrir su propio espacio y luego a armar la computadora personal. “Cuando la gente ve la notificación de que prendí streaming, espera canto o charlas, es decir prendo la cámara y me pongo a hablar con la gente del chat”, cuenta. De hecho, ha pasado 12, 15 y hasta 24 horas con el streaming prendido, por lo que muchas veces alterna diálogos con el canto para hacer descansar la voz. También, incluso, abre un juego, “pero algo más interactivo, que no es de tiros o shooters como todo Twitch está acostumbrado”.

Desde aquella primera transmisión a hoy, que ve reconocido su talento aún sin haberse propuesto participar de la gala, Giovana, de 24 años, dice que el premio es un gran estímulo. “La verdad es que hace varios meses que venía desmotivada y sin ganas de prender por cosas que me vinieron pasando en mi vida personal, pero esto hizo que quiera prender y cantar más que nunca”, señala. Asimismo, expresa que recibió muchas felicitaciones a través del canal o la cuenta de Instagram de su novio, y se ilusiona: “Esto me hace pensar que mi sueño de que mi voz sea reconocida mundialmente es posible”.

El momento de la premiación: